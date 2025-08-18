หอฯ ตากจี้พาณิชย์เร่งเจรจารัฐบาลเมียนมา แก้ปัญหาปิดด่านฯ-ตรวจสกัดรถนำเข้าสินค้าไทย

ตาก - หอการค้าจังหวัดตากระดมสมาชิกถกวิกฤตค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี..หลังพม่าสกัดรถขนส่ง/ปิดด่านฯ สะพาน 2 บีบผู้นำเข้าเมียนมาเข้าระบบ ศูนย์สั่งการชายแดนฯ ตากสั่งตรวจเข้มสินค้าส่งออกซ้ำ เริ่ม 20 สิงหาฯ นี้ ส่อทำลายการค้าทั้งระบบ กระทบทั้งผู้ส่งออก-นำเข้า รถขนส่ง ชิปปิ้ง
วันนี้ (18 ส.ค. 68) นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก สมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการบริการจัดส่งสินค้าส่งออก และนำเข้า (ชิปปิ้ง) รวมทั้งพ่อค้า นักธุรกิจ และตัวแทนด่านศุลกากรแม่สอด ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก
เพื่อหารือกันเรื่องของการนำเข้า และส่งออกสินค้า จากมาตรการของทางการไทย และทางการเมียนมา ที่เข้มงวดกวดขันสินค้านำเข้า และส่งออกตามแนวชายแดนด้าน จ.ตาก และล่าสุดมีการปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประการขนส่งสินค้าอย่างหนักจนเป็นลูกโซ่ กระทบไปถึงผู้ส่งออก และนำเข้าสินค้า และการบริการจัดการขนส่งสินค้าโดยชิปปิ้ง และผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์บรรทุก
ที่ประชุมได้กล่าวถึงปัญหาการปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ณ ด่านพรมแดน 2 ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังฝั่งเมียนมาที่จังหวัดเมียวดีได้ โดยมีการเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจากับรัฐบาลเมียนมา แม้จะเป็นเรื่องภายในเมียนมา แต่ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านน่าจะคุยกันได้
ส่วนกรณีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผวจ.ตาก/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย จ.ตาก ได้ออกมาตรการเข้มงวดในการขนส่งสินค้าไปยังฝั่งเมียนมา คือ ก่อนผู้ประกอบการจะส่งสินค้า หรือชิปปิ้งต้องแจ้งฝ่ายปกปกครองอำเภอแม่สอด และแจ้งไปยังหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด เป็นการล่วงหน้า 2 วัน และรอจนกว่าจะมีการอนุมัติให้ส่งออกสินค้า รวมทั้งเวลาส่งออกสินค้าต้องมีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และศุลกากรร่วมตรวจสอบสินค้าด้วย ตั้งแต่ 20 สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั้น
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และเจ้าของจุดผ่อนปรนช่องทางอื่นๆ นอกช่องทางอนุมัติ เห็นว่าจะทำให้เกิดความล่าช้า และสินค้าเสียหาย จึงต้องการให้ทางการผ่อนปรน แต่ในระยะนี้จะรวบรวมผลกระทบไปด้วย เพื่อยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายบรรพตกล่าวว่า ต่อมาตรการของไทยที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกรงว่าจะล่าช้า ส่งผลกระทบนั้น ต่างมีความเห็นว่าจะรอดูอีกระยะหนึ่งโดยจะมีการประเมินผลว่าการใช้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่าคำสั่งที่ออกมาของจ.ตากได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ประกอบการขนส่ง และชิปปิ้ง จึงมีการประชุมความคิดเห็น และจะสรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้ง ส่วนปัญหาทางฝั่งเมียนมาก็มีการเข้มงวดในฝั่งเมียนมา ก็ถือว่าเป็นปัญหาภายในฝั่งเมียนมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อค้า แม่ค้าตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปี การค้าชายแดนมีปัญหามาตลอด เริ่มจากปัญหาโควิด-19 ปัญหาการสู้รบ ปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และทางการเมียนมากับทางการไทยออกมาตรการมาซ้ำเติมอีก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะทำให้ระบบการค้าชายแดนเป็นอัมพาต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ รัฐก็จะขาดรายได้แน่นอน