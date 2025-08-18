ชาวบ้านชายแดนสระแก้วเชียร์ทหารสร้างรั้วปิดตายไม่ให้เขมรเข้ามาอีกชี้เดือดร้อนเพราะคนชาตินี้มานาน

สระแก้ว- ชาวบ้านชายแดนสระแก้ว สุดดีใจทหารไทยยึดพื้นที่คืนจากเขมร บอกใจดีมานานให้เข้ามาอาศัยจนยึดเป็นของตนเอง ซ้ำผลผลิตการเกษตรที่ปลูกไว้ยังถูกขู่ใช้ทุ่นระเบิดไม่ให้เข้าเก็บ วอนทำรั้วปิดตาย ขณะทหารไทยตรึงกำลังแน่น
วันนี้ (18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาได้มีการรวมตัวกันของชาวกัมพูชา ทั้งตะโกนด่าและกดดันให้ทหารไทยรื้อรั้วลวดหนามหีบเพลง และอ้างว่ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกัมพูชาและยังเป็นการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านของตนเอง โดยพบตลอดเส้นทางถนนศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้นำรั้วลวดสนามขึงเพิ่มตลอดแนวชายแดน
รวมทั้งยังได้มีการสับเปลี่ยนกำลังเพื่อดูแลพื้นที่อย่างเข้มขัน เนื่องจากพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน ถือเป็นจุดบอบบางหลังเจ้าหน้าทหารไทย ได้ผลักดันชาวกัมพูชาที่ลักลอมเข้ามาแผ่วถาง สร้างสิ่งปลูกสร้างและปักหลักอาศัย อยู่ช้านานจนแอบอ้างถือครองว่าเป็นของตนเอง และยังได้รวมตัวกันตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ไทยอย่างต่อเนื่อง
และจากการคุยกับ "ยายแอ๋ม" อายุ66ปี ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในอดีตตนเองเคยมีที่ดินทำกินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ติดกับชายแดนเขมร แต่หลังจากเกิดสงครามเขมรแดง ทำให้ชาวเขมรหนีเข้ามาในพื้นที่ของไทยและยังก่อเหตุปล้นจี้ และชิงทรัพย์คนไทย รวมทั้งฆ่าปาดคอ รวมทั้งยังแอบอ้างสิทธ์ในพื้นที่ของไทยน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
จนทำให้ทหารไทย ต้องสั่งห้ามไม่ให้ชาวเขมรเข้ามาในพื้นที่ของไทยอีก กระทั่งสงครามเขมรแดงสงบ และเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าเก็บกู้ระเบิด พร้อมจัดสรรที่ดินทำกินให้กับคนไทยริมชายแดนคนละ 14 ไร่ แต่ก็ยังมิวายถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่เขมรยึดข้าวและมันสำปะหลังไป
อีกทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกเอาไว้บริเวณแนวชายแดน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ถูกชาวเขมรขู่กรรโชกส่วนเจ้าหน้าที่เขมรก็ใช้ทุ่นระเบิดวางตามไร่นา และสวนของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องยอมทิ้งผลผลิตเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย ถึงแก่ชีวิต
ยายแอ๋ม ยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยทำอาหารขาย และจ้างชาวเขมรเป็นลูกมือ แต่ก็ถือขโมยข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องปรุงอาหารต่างๆไปจนหมด และขอยืนยันว่าชาวเขมร เป็นคนที่คบไม่ได้ และอยากถือโอกาสนี้ให้ทหารไทย ยึดผืนแผ่นดินไทยกลับคืนให้หมด เพราะที่ผ่านมาเราเอ็นดูพวกเขมรนานเกินไป เวลานี้อยากให้ทำการปิด รั้วแบบปิดตาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับชาวเขมรอีก