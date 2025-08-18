เปิดเรียนวันแรก ร.ร.ชายแดนเขาพระวิหาร นร.มาแค่ 30% หวั่นเกิดเหตุสู้รบอีก ส่วนใหญ่ยังอพยพอยู่บ้านญาติ

ศรีสะเกษ- โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ชายแดนเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจุดปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาแค่ 3 กิโลฯ ตัดสินใจเปิดเรียนวันแรก หลังหยุดยาวมาตั้งแต่ 24 ก.ค. ท่ามกลางหวั่นเกิดเหตุสู้รบซ้ำอีก ผอ.เผยนักเรียนนาเรียนน้อย แค่ 30-40% เหตุยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยและผู้ปกครองยังพาอพยพไปอยู่บ้านญาติ
วันนี้ ( 18 ส.ค.)โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกในวันนี้ หลังได้ประกาศปิดการเรียนการสอนไปตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.68 ที่เกิดเหตุการณ์การสู้รบขึ้นเป็นต้นมา แต่ปรากฏว่า มีนักเรียนเดินทางมาเรียนน้อยราว 30-40% เนื่องจากบรรดาผู้ปกครองยังไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชายแดนจุดปะทะประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ อพยพตามผู้ปกครอง ไปอยู่บ้านญาติยังไม่กล้าอพยพกลับบ้านหรือกลับเข้าพื้นที่
นาง อุไร ชัยพล อายุ 56 ปี ผู้ปกครองรายหนึ่ง กล่าวว่า ลูกตนอยากมาโรงเรียน เพราะหยุดเรียนนานแล้ว แม้จะกลัวอยู่ แต่ก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลา โดยโรงเรียนจะแจ้งบอกหากเกิดเหตุปะทะกันอีก ซึ่งวันเกิดเหตุสู้รบ 24 ก.ค. นั้นครูก็โทร.บอกผู้ปกครอง ว่าให้มารับลูกกลับบ้านด่วน แต่ตอนนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งต้องรอดูข่าวไปเรื่อยๆ ว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วน นายบุญเที่ยง พรมโลก อายุ 50 ปี คนขับรถรับ-ส่ง นักเรียน กล่าวว่า วันนี้นักเรียนมาโรงเรียนน้อยมาก น่าจะมาเรียนไม่ถึง 50% โดยรถตนจะรับนักเรียน จากบ้านชำเม็ง มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นประจำ ตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนยังอยู่ระหว่างอพยพไปอยู่บ้านญาติ ยังไม่กลับมาบ้าน เพราะยังกลัวอยู่
ส่วน นักเรียนรายหนึ่ง เพราะดีใจที่ได้มาเรียน มาพบเพื่อนๆ เล่าว่า วันที่ 24 ก.ค.68 ตนเพิ่งเดินทางมาถึงโรงเรียน และครูประกาศให้กลับบ้านทันที เพราะได้ยินเสียงปืนใหญ่เข้ามาเป็นครั้งแรกที่ได้ยินได้พบเจอ พอมีครูบอกว่ากัมพูชา ยิงมาแล้ว ตนกลัวมาก ได้อพยพตามผู้ปกครองไปอยู่ที่ศูนย์พังพิง ราว 2 สัปดาห์ก่อนกลับมาบ้าน วันนี้ยังกลัวอยู่ แต่ก็คิดถึงเพื่อนในชั้นเรียน
ขณะที่ นายทศพร คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า วันนี้โรงเรียนของเรามีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน เพราะได้รับการประสานข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคง มีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย สำหรับนักเรียนที่มาเรียน แต่หากโรงเรียนหยุดยาวไปมากกว่านี้ นักเรียนก็จะมีเวลาเรียนไม่ครบตามหลักสูตร เลยต้องเปิดเรียน แต่หากเปิดไปแล้วเหตุการณ์ไม่ปกติ ก็อพยพนักเรียนออกไปนอกพื้นที่ตามแผนทันที ซึ่งวันนี้เปิดเรียนวันแรก นักเรียนมาเรียน ราว 30 – 40 % ของนักเรียน ทั้งหมด 508 คน ครู 33 คน เหตุผลประการแรก น่าจะยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย และอีกอย่าง ผู้ปกครองยังกลับเข้ามาในพื้นที่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ซึ่งก่อนเปิดเรียนก็ได้ทำการสำรวจข้อมูล ทางออนไลน์แล้ว และที่หยุดเรียน ทางโรงเรียนก็จะเปิดสอนชดเชยในวันหยุดเพื่อให้ครบต่อไป