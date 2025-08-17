เมืองพัทยา ทดลองฉายภาพวิดีโอ 3มิติบนจอ LEDยักษ์ก่อนเปิดจุดเช็กอินใหม่ 23 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา ทดลองฉายภาพวิดีโอ 3มิติบนจอ LED ยักษ์หน้าโครงการวอล์คกิ้งสตรีท ย่านพัทยาใต้ ก่อนเปิดจุดเช็กอินใหม่อย่างเป็นทางการ 23 ส.ค.นี้ เชื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย
ค่ำวันนี้ ( 17ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี ว่ายังคงคึกคักไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ขณะที่ เมืองพัทยา ได้ทำการติดตั้งจอ LED ขนาดยักษ์บริเวณทางเข้าหลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
และได้เริ่มทดลองฉายภาพวิดีโอ 3 มิติอย่างไม่เป็นทางการ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กัยผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ก่อนจะมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ส.ค.นี้ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ให้มีความทันสมัย
โดยนักท่องเที่ยวหลายรายได้พากันหยิบกล้องและโทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพเพื่อแชร์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยประชาสัมพันธ์และเพิ่มสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยวย่ามค่ำคืนของเมืองพัทยา และเชื่อว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างแน่นอน
และยังช่วยจะตอกย้ำภาพลักษณ์ เมืองพัทยา ในฐานะเมืองท่องเที่ยวยามค่ำคืนระดับนานาชาติอีกด้วย