(คลิป)ชาวบ้านผวาปะทะรอบ 2 ย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วกว่าร้อยละ 80 ทางการเตือนอย่าตระหนก

อุบลราชธานี-ชาวบ้านในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ บางส่วนผวาจะเกิดการปะทะรอบ 2 แห่อพยพคนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่กลับไปอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนเดิม ที่เหลืออยู่เฝ้าทรัพย์สิน ทางการเตือนอย่าตื่นตระหนก
มีรายงานว่า ขณะนี้ชาวบ้านคำระหงและอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เกิดความรู้สึกหวาดผวากับข่าวลือจะเกิดการปะทะกันรอบ 2 ส่วนหนึ่งได้เก็บข้าวของไว้พร้อมอพยพ หากเกิดการปะทะจะได้หนีทัน ยังอยากจะเฝ้าทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปพลางก่อน แต่อีกส่วนโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้พากันอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพเดิมที่อำเภอเดชอุดมแล้ว
นางวาริน พลยามี อายุ 48 ปี ชาวบ้านคำระหงที่ยังไม่อพยพไปตอนนี้บอกว่า มีการประกาศแจ้งข่าวจากทางราชการให้ชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมในการอพยพเอาไว้ แต่ยังไม่มีคำสั่งในการอพยพแต่อย่างใด แต่ทางชาวบ้านมีอาการผวากับคำเตือน ทางผู้นำชุมชนจึงได้มีการเคลื่อนย้ายผู้กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิง เพื่อความปลอดภัย
เพราะหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจะลำบากในการเคลื่อนย้าย ทำให้ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนอพยพไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือก็อยู่เฝ้าดูแลทรัพย์สิน
ด้านนายทินวุฒิ ไชยภักดิ์ชาวบ้านที่อพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพวัดบ้านนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม กล่าวว่า หมู่บ้านตั้งอยู่ติดชายแดนตรงข้ามกับช่องอานม้า ไม่กล้าอยู่บ้าน โดยมีผู้อพยพออกมาบางส่วนบางคนก็ยังอยู่ แต่ก็มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา มีการพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าพร้อมอพยพออกมาได้ทุกเวลา
การอพยพครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ขณะนี้กังวลหากมีการปะทะรอบที่ 2 จะหนักกว่าเดิม เพราะมีข่าวว่ากัมพูชา มีการเตรียมอาวุธมามากกว่าครั้งแรก
นายรัฐปกร สุขทวีดำรง ปลัดอำเภอน้ำยืนกล่าวว่า สำหรับประชาชนที่อพยพออกไปอาจมาจากความวิตกกังวล แต่ยอมรับว่าอำเภอได้มีการเตือนให้ประชาชนมีความพร้อม แต่อย่าตระหนก ส่วนการอพยพอำเภอยังไม่มีการสั่งให้ออกจากพื้นที่ มีแต่แจ้งให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมสามารถอพยพได้ทันที่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
จึงขอให้ประชาชนรอคำสั่งหรือตรวจสอบจากเพจของกองทัพหรือทางอำเภอ ซึ่งจะแจ้งหากต้องมีการอพยพ ส่วนที่อพยพไปแล้วก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแล