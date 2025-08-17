ปราจีนบุรี- ปราจีนบุรีสุดปัง รางวัลที่1 งวดประจำวันที่ 16ส.ค.ที่ผ่านมาลงพื้นที่ถึง 30ล้านบาท ครูสาววิทยาลัยเทคนิคปราจีนฯ รับคนเดียว3ใบ 18ล้าน อีกรายคุณป้าวัย 62ปีได้ 2 ใบรับ 12 ล้านกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตา
ภายหลังการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.2568 เสร็จสิ้นโดยรางวัลที่ 1 หมายเลข 994865 ปรากฏว่าในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี มีผูโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ถึง 2 คนรับเงินรางวัลรวม 30 ล้านบาท
โดยรายแรกเป็นครูสาวจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีน ที่ถึงกับเฮลั่นเมื่อได้รับโทรศัพท์จาก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "น็อต สลากพลัส" ว่าตนเองได้โชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ที่เสี่ยงดวงผ่านแอพฯ "นกพลัส" ถึง 3 ใบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี เพื่อพูดคุยกับ น.ส.ปวริศา อยู่สนิท อายุ 32 ปี ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปราจีน ซึ่งพบว่ายังอยู่ในอาการดีใจ ตื่นเต้น พร้อมบอกว่าไม่คิดว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้ ซึ่งหลังทราบข่าวก็มีเพื่อนๆโทรศัพท์มาแสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสาย
น.ส.ปวริศา หรือครูแก้ว เล่าว่าตนเองได้ซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นของ "น็อต สลากพลัส" รวม 8 ใบแบ่งเป็นชุด 5 ใบ และชุด 3 ใบ ซึ่งชุด 3 ใบเป็นเลขที่แม่สามีฝากให้ซื้อคือ 865
" ตอนแรกยังไม่รู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กระทั่งคุณน็อต โทรศัพท์มาและยังคิดว่าเป็น Call Center แต่ก็ตัดสินใจกดรับ เมื่อเขาแจ้งว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ใบก็ตกใจ เมื่อตั้งสติได้จึงรีบโทรศัพท์หาครอบครัว และนำลอตเตอรี่มาตรวจคู่กับแอพฯ ก็พบว่าเป็นจริง โดยเงินรางวัลที่ได้จะนำไปสร้างบ้านใหม่ ที่เหลือจะนำไปปิดบ้านหลังที่ซื้อเมื่อปลายปีที่แล้ว และรถยนต์" ครูแก้ว กล่าว
ส่วนผู้โชคดีอีกรายคือคุณป้าวัย 62 ปี ที่กำลังนอนเฝ้าไข้พี่สาวอยู่ที่บ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ ที่บอกว่าตนเองได้ซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่ปั่นจักรยานมาขายจำนวน 2 ใบ โดยใช้อายุพี่สาวเสี่ยงดวงหลังจากฝันว่าพี่สาวก้มหยิบของให้จนหัวทิ่มเลือดเต็มหัว
โดยเงินที่ได้ 12 ล้านบาทจะนำเงินไปใช้หนี้และเป็นทุนการศึกษาให้กับหลาน และบางส่วนก็จะนำไปทำบุญ