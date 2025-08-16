xs
กองทัพเรือ ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ นักรบผู้กล้ารายที่ 16

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- กองทัพเรือ ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ หรือหมวดเน๊ะ นักรบผู้กล้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตขณะปฏิบัติที่ในการรักษาความสงบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 16 ส.ค.)​ พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือเอก ณัฏฐพล เดี่ยววานิช ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ หรือหมวดเน๊ะ นักรบผู้กล้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติที่ในการรักษาความสงบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างสมเกียรติ

โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ ทหาร และครอบครัว เข้าร่วม ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2568 พลเรือเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ โฆษกกองทัพเรือ ได้เผยถึงกรณีการเสียชีวิตของ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ หรือหมวดเน๊ะ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลัง 

โดยเพิ่งได้รับการเลื่อนยศขึ้นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ “ว่าที่เรือตรี” เมื่อ 4 เดือนก่อน แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงถูกส่งไปปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 


กระทั่งเมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 2 ส.ค.2568 ขณะที่ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ กำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกส่งเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลในพื้นที่

ต่อมาเมื่อเวลา 22.15 น.วันที่ 7 ส.ค.2568 ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ ฯ ได้ถูกส่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2568 นับเป็นรายที่ 16 ของชาติไทย ที่ต้องสูญเสียทหารผู้กล้า ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย 

 โดย พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความเสียใจ และสั่งการให้เร่งดำเนินการตามระเบียบในการดูแลสิทธิ และสวัสดิการ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต










