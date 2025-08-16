ป่วนไม่เลิก เขมรริมชายแดนสระแก้ว รวมตัวกดดันทหารไทยรื้อรั้วลวดหนาม

สระแก้ว – ป่วนไม่เลิก!! เขมรริมชายแดนสระแก้ว ตะโกนเรียกร้องกดดันไทยรื้อรั้วลวดหนามบริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ้างปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน ด้านทหารย้ำชัดทำในเขตแดน ส่วนทัพภาค 1 แจงปฏิบัติการยึดหลักกฎหมายไม่เกี่ยวข้องผลประโยชน์เศรษฐกิจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้ (16 ส.ค.) ชาวเขมรหลายสิบคนได้รวมตัวกันชุมนุมกดดันให้เจ้าหน้าที่ทหารไทย ทำการรื้อถอนรั้วลวดหนามหีบเพลงที่ปิดกั้นบริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว ในพื้นที่ 9 ม. อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยอ้างว่าจุดดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านของตนเอง และยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งชายแดน จนทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง
โดยมี ทหารไทย จากกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้เหตุบานปลาย ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่า ทางการกัมพูชา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาสังเกตการณ์และให้กำลังใจชาวบ้านของตนเองด้วย
ทั้งนี้รั้วลวดหนามดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ทำกาาขึงกั้นเพิ่มเติมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุความไม่เข้าใจระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับเส้นเขตแดนและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของไทย และยืนยันว่าจะไม่มีการรื้อรั้วลวดหนามตามคำร้องขอ เพราะอยู่ในเขตแดนของไทยสจ
ทัพภาค 1 แจงชัดปฏิบัติการชายแดนสระแก้วยึดหลักกฎหมาย-หลักมนุษยธรรมไม่เกี่ยวข้องผลประโยชน์เศรษฐกิจ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกสังคมออนไลน์ ว่าเหตุใดปฏิบัติการชายแดนไทย–กัมพูชาในช่วงวันที่ 24–28 ก.ค.ที่ผ่านมาจึง กองทัพภาคที่ 1 จึงไม่มีการใช้กำลังโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น บ่อนคาสิโน หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งปอยเปต ว่าการดำเนินการของไทยยึดตามกฎการปะทะและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยเน้นปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
และกองทัพบก ได้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการหลักและรองอย่างชัดเจน โดยกองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่หลัก ส่วนกองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังจันทบุรี–ตราดของกองทัพเรือ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการรอง ซึ่งการใช้กำลังทุกขั้นตอนเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาและความเร่งด่วนในสถานการณ์
สำหรับกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ได้วางแผนและเตรียมการรอบคอบเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความหนาแน่นของชุมชนทั้งสองประเทศ แตกต่างจากพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 2
ดังนั้น การปฏิบัติของกองทัพภาคที่ 1 จึงมุ่งเน้นโจมตีเฉพาะสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยเท่านั้น ไม่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายพลเรือนหรือกิจการเศรษฐกิจ
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม Rules of Engagement (ROE) และสอดคล้องกับ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law – IHL) เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงความชอบธรรมของฝ่ายไทยในการปกป้องอธิปไตย และยังเป็นการแสดงออกถึงความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงการใช้กำลังทางทหารเพียงมิติเดียว
กองทัพภาคที่ 1 ยังได้เสนอแผนแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีชาวเขมรอาศัยอยู่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม (Comprehensive Solution) ลดช่องว่างไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปบิดเบือนบนเวทีระหว่างประเทศ
ส่วนการปิด–เปิดด่านพรมแดน ยังคงเป็นอำนาจสั่งการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของกองทัพ คือการรักษา อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยทุกคน...