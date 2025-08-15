เก๋งชนเสาไฟ ผงะ! เจอลูกปืน .357 เกลื่อนถนน ยาบ้า–เงินสด 2.8 แสนบาท

นครปฐม – ตร.–กู้ภัยนครปฐมช่วยหนุ่มใหญ่ ซิ่งเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า แต่เจอของกลางเพียบ ทั้งลูกปืน .357 กว่า 40 นัด กล่องปืนก๊อก ยาบ้า และเงินสด 2.8 แสนบาท เร่งสอบสวนเชื่อโยงคดีผิดกฎหมาย จ่อดำเนินคดีทันทีหลังออกจาก รพ.
วันนี้( 15 ส.ค.) ร.ต.ท.วีรลักษณ์ ควรชม ร้อยเวรสอบสวน สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง มีผู้บาดเจ็บ จึงประสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือ พร้อมตำรวจสายตรวจรุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยไร่ขิง 34 ถนนไร่ขิง–ดอนหวาย ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน พบรถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน 1 ชฬ 3394 กรุงเทพมหานคร สภาพหน้ารถพังยับ ล้อหน้าซ้ายหลุดออกจากตัวรถ คนขับคือนายสันติภาพ ศรีหิรัญยวง อายุ 33 ปี ชาว ต.บางกระทึก ได้รับบาดเจ็บศีรษะและใบหน้า กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลสามพราน
ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบความผิดปกติเมื่อมีกระสุนปืนขนาด .357 มม. กระเด็นตกเกลื่อนพื้นถนน พร้อมกล่องบรรจุกระสุนชนิดเดียวกัน รวมทั้งหมด 45 นัด และกล่องบรรจุปืนก๊อก 1 กล่อง (ไม่พบตัวปืน)
ตรวจค้นภายในรถพบเงินสดธนบัตร 1,000 บาท มัดเป็นปึก 7 ก้อน รวม 280,000 บาท และยาบ้าจำนวน 9 เม็ด แบ่งเป็นถุงใส 6 เม็ด และหลอดพลาสติกใส 3 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าเงินและสิ่งของดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย จึงเฝ้าประกบตัวนายสันติภาพระหว่างรักษาตัวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมสอบสวนทันทีหลังอาการปลอดภัย เพื่อขยายผลหาที่มาของกระสุนปืน ยาบ้า และเงินสดก้อนโต ว่าโยงคดียาเสพติดหรืออาวุธปืนผิดกฎหมายหรือไม่