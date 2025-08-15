ศูนย์ข่าวศรีราชา – กองทัพเรือ เปิดโรงกรองน้ำผลิตน้ำประปาสุดทันสมัยใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้งบดำเนินการเกือบ 60 ล้านบาท หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (15 ส.ค.) พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกดปุ่มเปิดแพรป้ายอาคารโรงกรองน้ำที่ 3 (2) ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการจ้างปรับปรุงระบบเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ณ บริเวณแผนกประปาและโรงกรอง กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.พลูตาหลาง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยมี พลเรือโท วัชระ พัฒนรัฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภายในอาคาร ที่มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และดูระบบการทำงานของโรงกรองน้ำ และมี เจ้าคุณพระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พร้อมพระสงฆ์รวม 5 รูป สวดมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับการจัดสร้างอาคารโรงรกองน้ำที่ 3 หลังที่ 2 เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ที่อนุมัติโครงการจ้างปรับปรุงระบบเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา กองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวงเงิน 59,810,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มี.ค2567
ซึ่งในโครงการมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารโรงกรอง การปรับปรุง แนวท่อน้ำดิบ และการปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ มีกำลังผลิตน้ำรวม 12,000 ลบ.ม.ต่อวัน กำลังผลิตจริง 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน นับเป็นโรงกรองน้ำ ผลิตน้ำประปา ที่มีความทันสมัยแห่งใหม่ที่สุด ของกองทัพเรือ
และในปี 2568 ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้อนุมัติงานก่อสร้างระบบสูบจ่ายน้ำ จากบ่อพักน้ำดิบ และตกตะกอน (อ่างเก็บน้ำคลองขลอด) ภายใต้วงเงิน 39,965,000 บาท และโครงการปรับปรุงระบบประปากองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อีกจำนวน 35,997,400 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปา และการส่งน้ำให้แก่หน่วยงาน บ้านพักข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่สัตหีบ
และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบสาธารณูปโภค ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือ และพี่น้องประชาชน ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข