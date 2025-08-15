อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า” หนุนเศรษฐกิจชุมชน–อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ประจวบคีรีขันธ์ – กรมหม่อนไหมเปิดตัว “ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า” จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งใน 6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแห่งใหม่ของประเทศ พร้อมมอบป้ายรับรอง “ตรานกยูงพระราชทาน” และต้นหม่อนให้โรงเรียน จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ สร้างรายได้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
วันนี้ ( 15 ส.ค.) ที่ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนวนิตย์ พลเคน อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม โดยมีนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ครู และประชาชน เข้าร่วมคึกคัก
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้มอบป้ายสถานที่จำหน่ายผ้าไหมมาตรฐาน “ตรานกยูงพระราชทาน” ที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองคุณภาพ ให้แก่ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า พร้อมมอบต้นหม่อนให้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้และปลูกฝังการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สำรวจและพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จากเดิม 6 แห่งในปี 2567 เพิ่มเป็น 12 แห่งในปี 2568 โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ใหม่ร่วมกับสุโขทัย อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ (2 แห่ง) และกาญจนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568 มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 12 แห่งรวม 54,393 คน สร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้ากว่า 26.36 ล้านบาท
นอกจากพัฒนาพื้นที่ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่ายังเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม การทอผ้า และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าไหมคุณภาพ
นางสาวธัญรดา พลายชมภู ผู้จัดการศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ศูนย์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแห่งใหม่ของประเทศ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และคณะศึกษาดูงาน เข้ามาเยี่ยมชมเฉลี่ยเดือนละ 500–600 คน พร้อมเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในพื้นที่เรียนรู้การทอผ้ากับสมาชิกในชุมชน ทำให้ศูนย์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของหัวหิน และสร้างรายได้ให้ชุมชนบ้านเขาเต่าอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าและโรงเรียนหัวหิน การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของผ้าทอ การเรียนรู้กระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าและความงดงามของผ้าไหมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยว