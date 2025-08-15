กาญจนบุรีตั้งทีมเฉพาะกิจ แก้จุดเสี่ยง “เนิน 100 ศพ–โค้งเขาตับเต่า” วางแผน 3 ระยะ รวมงบกว่า พันล้านบาท

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี มอบรองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ แก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดเสี่ยงเนินช้างร้อง–เนินยาว อ.ทองผาภูมิ–สังขละบุรี และเขาตับเต่า อ.ศรีสวัสดิ์ ตามข้อสั่งการ รมช.คมนาคม วางแผนระยะสั้น–กลาง–ยาว ครอบคลุมตั้งด่านคัดกรองรถบรรทุก ติดกล้อง AI ปรับโครงสร้างถนน สร้าง Rest Area และขยายช่องจราจร รวมงบกว่าพันล้านบาท
วันนี้( 15 ส.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการเมื่อ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนนจุดเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงเนินช้างร้อง–เนินยาว (เนิน 100 ศพ) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ทางหลวงหมายเลข 3199 บริเวณโค้งเขาตับเต่า หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
โดยเมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ มาตรการระยะสั้น ตั้งด่านคัดกรองรถบรรทุกหน้าวัดท่าขนุน ตรวจน้ำหนัก สภาพรถ การดัดแปลงผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI จับรถบรรทุกฝ่าฝืน ปรับชนิดแบริเออร์บางช่วง ติดตั้งป้ายเตือน “ใช้เกียร์ 1” และ “ระวังทางลาด” ทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างรถ ปรับผิวจราจร และตัดแต่งกิ่งไม้เปิดวิสัยทัศน์
มาตรการระยะกลาง ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ช่วงเนินช้างร้อง–เนินยาว ถนนสาย 323 ใช้เวลาก่อสร้างราว 6 เดือน (รอจัดสรรงบกรมทางหลวง) สร้างจุดพักรถ (Rest Area) ช่วงทองผาภูมิ–สังขละบุรี ระยะทางราว 70 กม. พิจารณาพื้นที่ 3 จุด กม.213+600, กม.231+354 และ กม.263+300
มาตรการระยะยาว ขยายช่องจราจรถนนสาย 323 จากแยกทองผาภูมิ ถึง กม.226 เป็น 3–4 ช่องจราจร ใช้งบ 930 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี (เริ่มปี 2569) ศึกษาเส้นทางเลี่ยงเนินช้างร้อง–เนินยาว 2 แนวทาง งบก่อสร้าง 400–450 ล้านบาท ปรับปรุงโค้งเขาตับเต่า ถนนสาย 3199 พร้อมสร้าง Rest Area งบ 65 ล้านบาท และขยายช่องจราจรเป็น 3 ช่อง ระยะทาง 5 กม. (งบปี 2568–2569 รวม 20 ล้านบาท) พิจารณาทำ “ช่องทางแซง” (Passing Lane) บนถนนไทรโยค–ทองผาภูมิ ทุกระยะ 5 กม. งบประมาณจุดละราว 20 ล้านบาท
มาตรการทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ หน่วยงานความมั่นคง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนถนนสายหลักของจังหวัด ลดอุบัติเหตุ และรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน