เริ่มแล้วการประชุมRBC ที่ จ.ตราด เน้นพูดคุยตามกรอบ 13 ข้อ เก็บระเบิด ปราบสแกมเมอร์

ตราด- เริ่มแล้ว!! การประชุม RBC ที่ จ.ตราด เน้นการพูดคุยตามกรอบ 13 ข้อหยุดยิง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ไม่มีเรื่องเปิดด่าน
วันนี้(15 ส.ค.) คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ไทย-กัมพูชา ได้จัดให้มีการประชุมในระดับเลขานุการ ณ ห้องประชุมโรงแรมทะเลภู อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราดเริ่มขึ้นที่ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค.2568 เริ่มแล้ว #การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ไทย-กัมพูชา (ระดับเลขานุการ) ที่ จ.ตราด ถกปัญหา 5ข้อหลักทั้ง หยุด# #หยุดบินโดรน #หยุดการยั่วยุ #หยุดยิง และการ #ปฎิบัติตามหลักมนุษยธรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมทะเลภู อ.คลองใหญ่ ฝ่ายไทยมี นอ.อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการ รฃกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ผบ.กปช.จต.) เป็นหัวหน้าคณะ
ส่วนฝ่ายกัมพูชา มี พล.ต.มุม ซาเมอดี รองผู้บัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะ
โดยฝ่ายไทยมี พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ผบ.กปช.จต.) เป็นหัวหน้าคณะ
ส่วนฝ่ายกัมพูชา มี พล.ต.อุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะ และมี คุณหญิง มิถุนา ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง, พล.ต.มุม ซาเมอดี รอง ผบ.ภท. 3, พล.ร.ต.สด ซาเรือน รอง ผบ., เสธ.นปก.ซฟ (กองทัพเรือ), พล.ต.ต.กวง โมโน ผบ.ตำรวจ จ.เกาะกง และคณะรวมทั้งหมด 17 คน เข้าร่วม
โดยในวันนี้เป็นการประชุมในระดับเลขานุการ ส่วนวันพรุ่งนี้(16 ส.ค.) จะเป็นประชุมในระดับผู้บัญชาการทั้งสองฝ่าย ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย ข้อตกลง 13 ข้อ ที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ประชุม GBC ร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ มาเลเซียมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 ที่ผ่านมา
และมี 2 ประเด็นที่ต้องพูดคุยเพิ่มเติม คือ เรื่องการเก็บกู้ระเบิด และการปราบปรามสแกรมเมอร์ ส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการผ่อนปรนให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายหรือการท่องเที่ยว จะยังไม่มีการพูดคุยกันในครั้งนี้
ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ไทย-กัมพูชา (ระดับเลขานุการ) ฝั่ง จ.สระแก้ว จะมีขึ้นในวันที่ 20 - 21 ส.ค. 2568 ระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 และบัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 5
ขณะที่ฝั่งอีสานใต้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาค ที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ส.ค. 2568 ระหว่าง กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 4 ซึ่งในส่วนสถานที่ต้องรอทางฝ่ายกัมพูชายืนยัน อีกครั้ง
สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ในแต่ละพื้นที่นั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ของความสำเร็จจากการเจรจาหยุดยิงภายใต้กรอบข้อตกลงจากการประชุม GBC