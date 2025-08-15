“ป้าแต๋น”ซิ่งรถตู้ตามเยี่ยมผัวถึงคุกนครพนม ลั่นสู้ถึงที่สุดศาลฏีกา

นครพนม-“ป้าแต๋น”นางสมพร หลาบโพธิ์ ซิ่งรถตามมาเยี่ยมลุงพลถึงคุกนครพนม เผยหลังถูกขังคุกมุกดาหารยังไม่ได้เข้าเยียมเลย พร้อมบอกวันนี้เอาหัวใจ 1 ดวงมาฝากและให้กำลังใจสามี ยันสู้ต่อถึงกีฏา
ก่อนเที่ยงวันนี้(13 ส.ค.)ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษานายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล (จำเลยที่ 1) ทั้งหมด 3 ข้อหาคือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี และกระทำการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี จากเดิมศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 20 ปี
โดยพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้องการประกันตัว ส่งผลให้จำเลยต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฎีกา หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฎีกา จำเลยที่ 1 อาจสามารถหลบหนีไปได้ โดยจำเลยถูกคุมขังที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 2 วัน
ล่าสุด เวลา 11.05 น. วันนี้(15 ส.ค.) ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม บ.กุดข้าวปุ้น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง รถบรรทุกคุมขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นำตัวนายไชย์พล เดินทางมาถึงเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มารอรับ 9-10 นาย ที่บริเวณปากประตูทางเข้าเรือนจำชั้นนอก โดยเจ้าหน้าที่ได้ถอยรถคุมขังลุงพลเข้าไป คาดว่าเข้าไปสู่แดนแรกรับ ก่อนตรวจร่างกายและตรวจโรคตามขั้นตอนต่อไป
ในเวลาไล่เลี่ยกันมีรถตู้สีขาว แล่นไล่หลังรถคุมขัง พบนางสมพร หลาบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น ภรรยาลุงพล จำเลยที่ 2 ที่ศาลพิพากษายกฟ้อง พร้อมพวกรวม 5 คน เดินทางไปที่ศาลาเยี่ยมญาติ เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตเยี่ยมลุงพล โดยป้าแต๋นบอกว่าวันนี้เอาหัวใจ 1 ดวงมาฝากลุงพล คนเราไม่มีหัวใจหลายดวง ป้าแต๋นย้อนถามนักข่าวด้วยว่านักข่าวมีหลายดวงเหรอค่ะ และมาให้กำลังใจสามี
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสู้ถึงฎีกาหรือไม่ ป้าแต๋นกล่าวว่า ก็ต้องสู่สิค่ะ เมื่อคืนนอนหลับสบายดี แต่ไม่ได้ฝันอะไร ยังไม่ได้พูดคุยกับลุงพลตั้งแต่อยู่ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารเลย ส่วนกับข้าวในวันนี้ยังไม่ได้เอาอะไรมาฝากสาม
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ย้ายนายไชย์พล หรือ ลุงพล มาคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม เนื่องจากที่เรือนจำมุกดาหาร สามารถคุมขังนักโทษชาย-หญิงที่ต้องโทษในคดีต่างๆไม่เกิน 20 ปี ส่วนเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมสามารถคุมขังนักโทษได้สูงสุด 25 ปี ในระหว่างที่ลุงพลถูกจองจำและต่อสู้ในศาลชั้นฎีกาต่อไป