กาญจนบุรี - ดร.เฉลิมชัย เร่งเพิ่มพื้นที่ป่า 6 แสนไร่–ยกระดับคุ้มครองนักท่องเที่ยวอุทยานฯ สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ
วันที่ 14 ส.ค. 2568 ที่ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทส. มอบหมายให้นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า รมว.ทส. มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า เสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ
ที่ประชุมมีมติ เพิ่มและขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เนื้อที่รวม 475,658.25 ไร่, กำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติใหม่ 2 แห่ง เนื้อที่รวม 125,416 ไร่ และกำหนดพื้นที่วนอุทยาน 1 แห่ง เนื้อที่ 1,114 ไร่ รวมทั้งหมด 602,188 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของพื้นที่ประเทศ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่กระทบสิทธิการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน โดยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
สำหรับมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยว ที่ประชุมเห็นชอบหลักการกำหนดนโยบายการจัดการอุทยานฯ เพื่อคุ้มครอง ดูแล และเยียวยาผู้ประสบเหตุในพื้นที่อุทยานฯ ยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล