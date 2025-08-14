ไออาร์พีซี สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ ปชช.ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ-ผู้ประสบอุทกภัย

นายวิธาร จินดามัย ผู้จัดการฝ่ายเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดระยอง อบจ.ระยองและอุตสาหกรรมจังหวัด ได้สนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วม
และมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งสิ่งของทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 14 แห่ง ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 6,800 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลพี่น้องประชาชนในยามเกิดวิกฤต
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป