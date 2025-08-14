xs
ผบ.นย.ตราด ยันประชุม RBC ที่คลองใหญ่ 16 ส.ค.นี้ไม่มีเรื่องเปิดด่านการค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ตราด- ผบ.นย.ตราด เผยประชุม RBC ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 16 ส.ค.นี้ เน้นประเด็นเก็บกู้ระเบิด ปราบปรามแก๊งสแกรมเมอร์ และข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อที่สองฝ่ายได้ประชุมร่วมกันที่มาเลเซีย ยันไม่มีเรื่องเปิดด่านเพื่อการค้า

วันนี้ ( 14 ส.ค.) น.อ. ภริศวร์ วงศ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เผยถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค :RBC (Regional Border Committee) ระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด(กปช.จต.) ที่นำโดย พล.ร.ท. อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กปช.จต. และผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 3 กัมพูชา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค.2568 นี้ว่า จะจัดขึ้นที่โรงแรมทะเลภู อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

โดยเป็นการประชุมหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งเป็นการประชุมในระดับเลขานุการ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2568 ที่ผ่านมา

ส่วนการประชุมในระดับผู้บัญชาการของทั้งสองฝ่ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค.นี้นั้นสาระสำคัญของประชุมจะประกอบด้วย ข้อตกลง 13 ข้อ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมร่วมกันที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี 2 ประเด็นสำคัญคือ การเก็บกู้ระเบิด และการปราบปรามแก๊งสแกรมเมอร์ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการผ่อนปรนให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายหรือการท่องเที่ยว จะไม่มีการพูดคุยกันอย่างแน่นอน

น.อ. ภริศวร์ วงศ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราด
ด้าน นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่าสิ่งที่ตนเองอยากเห็นจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ การยุติความขัดแย้งเพื่อให้ภาคธุรกิจก้าวเดินต่อไปได้ ซึ่งภาคเอกชนไม่ใช่ไม่รักชาติและมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว แต่อยากเห็นความมั่นคงที่เดินไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพราะขณะนี้เมืองชายแดนค่อนข้างอยู่กันอย่างยากลำบาก




“ในส่วนของหอการค้าไทย ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ซึ่งทางหอการค้าตราดได้เสนอในเรื่องการเยียวยาในเรื่องภาษี การลดดอกเบี้ย หรือ การชะลอเงินกู้ ซึ่งทางแบงค์รัฐแม้จะได้ออกมาตรการมาแล้ว แต่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้บริการแบงค์เอกชนมากกว่า จึงน่าจะมีการผลักดันให้ช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ นอกจากนี้ ในมาตราการอื่นๆควรจะช่วยด้วย เพราะทั้งภาคการค้า การท่องเที่ยว หรือภาคบริการได้รับผลกระทบมาก รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานด้วย และหากความขัดแย้งกระทบนานไปอีก จะส่งผลกระทบมากกว่านี้“ประธานหอการค้าตราดกล่าว


