ฉาวอีกวัด! คลิปภาพเจ้าอาวาสฉันบวบหลุดว่อนโซเชียลฯ สำนักพุทธฯ เร่งสอบทันที

เชียงราย - ศรัทธาชาวพุทธห่อเหี่ยวกันทั้งบาง..คลิปภาพลับเจ้าอาวาส-เจ้าคณะตำบล เขตตัวเมืองเชียงรายฉันบวบหลุดว่อนโซเชียลฯ ล่าสุดสำนักพุทธฯ ส่งเจ้าหน้าที่เร่งสอบ-ชงข้อมูลเสนอคณะสงฆ์พิจารณาแล้ว แต่เจ้าตัวยังเงียบ
กรณีปรากฏคลิปภาพพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่ง เป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดในเขต อ.เมืองเชียงราย มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายคนหนึ่งจน “หมอปลา” ออกมาเปิดโปงนั้น
ล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค. 68) มีรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบวัดในอำเภอเมืองเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง โดยสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ปรากฏในคลิปการทำออรัลเซ็กส์กัน จากนั้นจะได้เสนอข้อมูลต่อคณะสงฆ์เพื่อดำเนินการตามวินัยสงฆ์ต่อไป
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปดังกล่าวหรือไม่ ขณะที่พระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด และเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ
อย่างไรก็ตาม พระภิกษุในวัดให้ข้อมูลว่า พระครูมีอายุ 72 ปี บวชมาได้ประมาณ 30 กว่าพรรษา ที่ผ่านมาเป็นคนพูดตรงและแรง ทำให้อาจมีบางคนไม่พอใจจึงแอบเข้าไปในวัดแล้วถ่ายคลิปช่วงที่พักผ่อนอยู่หน้ากุฏิ กระนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิปที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน
เบื้องต้นมีรายงานว่าคณะสงฆ์ จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอตรวจสอบและจะทราบผลภายในวันเดียวกันนี้ ท่ามกลางความรู้สึกย่ำแย่ของพุทธศาสนิกชนที่ทราบเรื่อง