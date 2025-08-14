ตลาดโรงเกลือสระแก้ว ซบเซาต่อเนื่องหยุดยาว4วันไร้เงานักท่องเที่ยวจนผู้ค้าโอด

สระแก้ว –ตลาดโรงเกลือ ยังคงซบเซาต่อเนื่องเหตุสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่มีทีท่าสงบ พ่อค้า-แม่ค้าโอดฝืนเปิดร้านสู้ค่าเช่าหวังนักท่องเที่ยวหวนคืนช่วงหยุดยาว สุดท้ายไร้เงาความคึกคัก
วันนี้ ( 14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการค้าขายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตลาดค้าชายแดนที่มีชื่อเสียง พบว่าบรรดาพ่อค้า-แม่ค้าได้เริ่มกลับมาทยอยเปิดร้านกันมากขึ้นนับตั้งแต่ ช่วงวันหยุดยาว 4 วันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ด้วยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวและลูกค้าขาประจำ ให้กลับมาจับจ่ายสินค้าเช่นเดิม
แต่บรรยากาศโดยรวมก็ยังพบว่า นักท่องเที่ยวและผู้ค้าส่วนใหญ่ยังคงหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในพื้นบริเวณแนวชายแดน เพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ จนส่งผลให้ตลาดโรงเกลือในขณะนี้ยังคงเงียบเหงาต่อไป หลายร้านที่เปิดให้บริการแทบจะไม่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแต่อย่างใด
แม่ค้ารายหนึ่ง บอกว่าทุกวันนี้ต้องฝืนเปิดร้านแม้จะขายของไม่ได้ เพราะตนเอวยังมีภาระค่าเช่าร้านที่ต้องจ่าย
เช่นเดียวกับ นาย “โบ้” อายุ 61 ปี ชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี และประกอบอาชีพให้บริการรถเช่าในตลาดโรงเกลือ ที่บอกว่าตนเองไม่เคยคิดที่จะกลับไปประเทศกัมพูชาอีกแล้ว เพราะวันนี้รักเมืองไทยเหมือนบ้านเกิด
และยังบอกอีกว่า หากทางการกัมพูชายึดบ้าน ยึดที่ดินของตนเองตามคำขู่ก็ไม่สนใจแล้ว เพราะตนเองสนใจแค่ปากท้องเท่านั้น
แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าอาชีพรถเช่าที่ทำอยู่แทบจะไม่สร้างรายได้ให้กับตนเองเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว และอยากให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว เพื่อให้การค้าขาย และการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ทัังนี้ ตลาดโรงเกลือ ถือเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญบริเวณชายแดน ตะวันออกของไทย ศึ่สินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากกัมพูชา อีกทั้งยังเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างมาก
แต่ปัจจุบัน ตลาดโรงเกลือ กำลัง เผชิญความท้าทายจากปัญหาชายแดนและภาวะเศรษฐกิจ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด
ส่วนบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านคลองลึก ในทุกวันยังคงมีชาวเขมร พากันมานั่งรอเพื่อกลับบ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย ได้เปิดประตูเล็กด้านข้างให้ข้ามแดนในช่วงเวลา13.00 น-16.00 น.เท่านั้น