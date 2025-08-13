ตำรวจภาค 4 บุกตรวจโกดังเช่า อ.คำตากล้า พบกระบะซุกยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจสืบภาค 4 บุกตรวจโกดังเช่าใน อ.คำตากล้า จ.สกลนคร พบกระบะถอดเบาะซุกยาบ้ามหาศาลกว่า 5,000,000 เม็ด มูลค่านับพันล้านบาท เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 เข้าตรวจสอบห้องเช่าซึ่งมีลักษณะเป็นโกดัง เลขที่ 256/4 หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ผลการตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน 12 กระสอบ ประมาณ 5,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์กระบะสีดำแบบสี่ประตู ยี่ห้อเชฟโรเลต ติดป้ายทะเบียน กต 8321 สระแก้ว จอดอยู่ในห้องเช่าดังกล่าว
รถกระบะคันดังกล่าวได้ถูกถอดเบาะภายในห้องโดยสารออกให้สามารถบรรจุยาเสพติดได้จำนวนมาก แล้วจอดรถซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเช่าที่เป็นลักษณะโกดัง แล้วปิดประตูซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิด จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นยาบ้าจำนวนประมาณ 5,000,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดเพื่อนำส่ง สภ.คำตากล้า จ.สกลนคร เพื่อทำการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้ง และจะได้ขยายผลเพื่อทราบถึงขบวนการลักลอบขนยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 กล่าวอีกว่า ก่อนตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวนั้น เนื่องจากในห้วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.4 ได้สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติด โดยสืบทราบเบาะแสของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ลักลอบขนยาเสพติดด้วยรถยนต์กระบะสี่ประตู ยี่ห้อเชฟโรเลต มาจากแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา นำมาพักไว้ในพื้นที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จึงเชื่อได้ว่าขบวนการค้ายาเสพติดน่าจะมีการเช่ารีสอร์ต บ้านเช่า ไว้เป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนจะลักลอบขนเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ
จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 ลงพื้นที่หาเบาะแสที่คาดว่าน่าจะมีบ้านเช่าที่เป็นจุดพักยา จนพบห้องเช่าลักษณะเป็นโกดังสินค้า ในเขตเทศบาลคำตากล้า หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร มีลักษณะต้องสงสัย โดยเจ้าของห้องเช่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะอยากให้ตรวจสอบภายในบ้านเช่าเช่นกัน
จากการตรวจสอบกับเจ้าของห้องเช่าดังกล่าวจนทราบรายละเอียดว่าเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 มีวัยรุ่น อายุ 18 ปี ชาว จ.สกลนคร มาขอเช่าห้องเพื่อเปิดร้านซ่อมรถยนต์ จึงให้เช่าในราคาเดือนละ 2,500 บาท วัยรุ่นรายดังกล่าวจึงจ่ายค่าเช่ามา 2 เดือน เป็นเงิน 5,000 บาท แต่หลังจากเช่าแล้วเห็นเข้าออกไม่เป็นเวลา และไม่มาเปิดร้านซ่อม ทั้งมีลักษณะน่าสงสัยน่าจะเป็นวัยรุ่นติดยา จึงขอให้ตำรวจตรวจสอบให้ด้วย
เมื่อตรวจสอบก็พบยาบ้าจำนวนดังกล่าวในรถยนต์กระบะที่จอดไว้ในห้องเช่า ขณะนี้ทราบชื่อที่อยู่ของวัยรุ่นรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่วนทะเบียนรถยนต์นั้น ตรวจสอบแล้วเป็นทะเบียนจริง มีเจ้าของรถเป็นชาว จ.สระแก้ว ติดชายแดนกัมพูชา และมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย ส่วนยาบ้าที่ยึดได้พร้อมรถยนต์นั้นได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คำตากล้านำไปเก็บรักษา และขยายผลสืบสวนจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป