สภาเทศบาลแม่กลอง เห็นชอบงบปี 69 พร้อมทุ่มงบสะสมกว่า 10 ล้าน เสริมศักยภาพป้องกันภัย-บริการประชาชน

สมุทรสงคราม – สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2568 เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2569 และตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมอนุมัติใช้เงินสะสมกว่า 10 ล้านบาท จัดซื้อรถดับเพลิง–รถบรรทุกน้ำ–ครุภัณฑ์ดับเพลิง เสริมความพร้อมป้องกันสาธารณภัย และสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่–บริการประชาชน
วันนึ้ (13 ส.ค. ) นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2568 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และฝ่ายบริหารเข้าร่วมครบถ้วน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน ได้แก่ นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา นายอัฒฑ์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ และนายธวัชชัย คงนะภักดี กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 สิงหาคมนี้
ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติใช้เงินสะสมรวมกว่า 10 ล้านบาท ดำเนินโครงการสำคัญ เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิงถังเหลี่ยม 6 ล้อ 1 คัน วงเงิน 6.5 ล้านบาท, รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 1 คัน วงเงิน 2.702 ล้านบาท และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม วงเงิน 5 แสนบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากนี้ ยังอนุมัติการโอนงบเพื่อปรับปรุงห้องที่ปรึกษาและห้องรองนายกฯ วงเงิน 3 หมื่นบาท ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลฯ วงเงิน 1.079 ล้านบาท พร้อมข้อสังเกตให้ดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อยในครั้งเดียว ทาสีอาคารให้โดดเด่น และเร่งแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ รวมถึงอนุมัติจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน วงเงิน 1.358 ล้านบาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา 6 รายการ วงเงิน 2.076 แสนบาท
ที่ประชุมยังเห็นชอบใช้เงินสะสม 20 ล้านบาท เป็นทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเสริมสภาพคล่องและบริการประชาชน รวมทั้งอนุมัติขอใช้พื้นที่เขตป่า 2 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางเรือหัก บริเวณวัดประทุมคณาวาส เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่และป้องกันความเสียหายต่อชุมชน
ทั้งนี้ สภาเทศบาลฯ ย้ำให้ฝ่ายบริหารจัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีการรับประกัน อะไหล่พร้อม และซ่อมบำรุงได้สะดวก เพื่อคุ้มค่าต่องบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน