ตำรวจเปิด “ปฏิบัติการฟ้ารุ่ง กรุงละโว้” กวาดล้าง 50 จุด ยึดปืน 16 กระบอก ยาบ้า 1.2 หมื่นเม็ด

ลพบุรี – ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีระดมกำลัง 21 โรงพัก ปิดล้อมตรวจค้น 50 จุดใน “ปฏิบัติการฟ้ารุ่ง กรุงละโว้” ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับกุมผู้ต้องหา 50 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก
วันนี้( 13 ส.ค.) พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาพิเศษ สตช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ พร้อม พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี แถลงผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ตำรวจลพบุรีและกองกำกับการสืบสวนฯ เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติด 33 จุด จับผู้ต้องหา 39 คน ยึดของกลางยาบ้า 12,350 เม็ด เคตามีน 1.47 กรัม ไอซ์ 20.24 กรัม ส่วนคดีอาวุธปืน 15 จุด จับ 6 คน ยึดปืน 16 กระบอก กระสุน 266 นัด จับกุมตามหมายจับ 2 คน และคดีอื่นอีก 3 ราย พร้อมยึดรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส สีดำ 1 คัน
พล.ต.อ.อัคราเดช ขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนที่ให้ข้อมูล ยืนยันตำรวจจะเดินหน้าป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนจับกุมอาชญากรรมต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเปิดสายด่วน 191 และ 1599 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง