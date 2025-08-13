ผู้สูงอายุหนีกันอลหม่าน!ไฟไหม้วิหารวัดดังกลางเมืองลำปาง โชคดีแจ้งดับเพลิงเร็ว-ไฟไม่ลุกลาม

ลำปาง - ระทึกไฟไหม้วิหารวัดบ่อแฮ้วกลางชุมชนเมืองลำปาง โชคดีกลุ่มผุ้สูงอายุที่ทำกิจกรรมในวัดเห็นก่อน แม้จะตื่นตกใจหนีกันอลหม่าน แต่ก็เรียกดับเพลิงเข้าระงับเหตุไม่ให้ลุกลามไว้ได้ เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
บ่ายวันนี้ (13ส.ค.) สมาคมกู้ภัยลำปาง พนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต้องเร่งระดมกำลังนำรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้วัดบ่อแอ้ว ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 10 ม.2 บ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง หลังได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในวิหาร
เมื่อไปถึงพบเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในวิหาร และ มีกลุ่มควันไฟโพยพุ่งออกมาด้านนอกเป็นจำนวนมาก ขณะที่รอบๆบริเวณวัดชาวบ้านกำลังประชุมเกี่ยวกับทำโคมลอยล้านนากันอยู่ เมื่อเกิดไฟไหม้ก็แตกตื่นตกอกตกใจวิ่งหนีกันอลหม่าน ก่อนต่างช่วยกันหาสายยางและน้ำเข้าไปช่วยดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้ จนกระทั่งรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เดินทางเข้ามารับเหตุ ซึ่งก็ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นพบพัดลม และสายไฟภายในวิหาร รูปภาพของพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่ติดไว้บนผนังวิหาร ถูกไฟไหม้เสียหาย
ด้านนายสมพร วะเท นายกเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากพัดลม ส่วนความเสียหายต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 เดินทางเข้ามาตรวจสอบหาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้วัดบ่อแฮ้วอีกครั้ง แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่เพลิงไม่ได้ไหมตัวอาคารพระวิหาร เนืองจากวันนี้ที่วัดมีกิจกรรมของผู้สูงอายุ เมื่อเกิดเหตุจึงมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วแจ้งดับเพลิงมาได้อย่างรวดเร็วจึงควบเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
สำหรับวัดบ่อแฮ้ว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ่อแล้ว” โดยมีลุงเปี้ยและลุงถงเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 วัดบ่อแฮ้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างเป็นทางการ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วัดแห่งนี้มีสถานะเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย
เสนาสนะภายในวัดบ่อแฮ้วมีความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ ประกอบด้วยอุโบสถ 1 หลัง โบสถ์ 1 หลัง หอไตร 1 หลัง กุฎิ 1 หลัง หอระฆัง และศาลาบำเพ็ญบุญ 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานบุญและกิจกรรมของชุมชน ส่วนสิ่งก่อสร้างสำคัญที่โดดเด่นคือ “หอไตรทรงศิลปะพม่า” ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและ “พระกลับเพชร” อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เชื่อว่ามีอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองและดลบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้ศรัทธา
และด้วยวัดไม่ไกลจากตัวเมือง เดินทางสะดวก จึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความสวยงามกันอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมตามปฏิทินพุทธศักราชเป็นประจำ เช่น งานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา งานเข้าพรรษา ออกพรรษา และงานประเพณีท้องถิ่น ทำให้วัดแห่งนี้มีชีวิตชีวาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัดลำปาง