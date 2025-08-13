มาอีกเพียบ เขมรหนีอดตายที่บ้านเกิด ลักลอบกลับเข้าไทยหวังหางานทำ

จันทบุรี -มาอีกเพียบ แรงงานเขมรหนีอดตายจากบ้านเกิดลอบกลับเข้าไทยบริเวณชายแดนจันทบุรี หวังหางานทำอ้างกลับไปก็ไม่มีกิน แต่ทหารนาวิกโยธินจันทบุรี ไม่โง่รวบ ทั้งหมดสอบสวนขยายผลจนพบปืนเถื่อน มั่นใจไม่ทั้งใช่มีแค่แรงงานแต่ยังมีสายลับไส้ศึกแฝงมาด้วย
ช่วงกลางดึกคืนวานนี้ (12 ส.ค.) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน 2 กำลังร้อย.ทพ.นย.524 บ้านแหลม ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชา 50 คน พร้อมผู้นำพาชาวไทย 1 คน ไปทำการสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 524 (บ้านแหลม) หลังพบว่าทั้งหมดลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายด้าน จ.จันทบุรี
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
จากการขยายผลเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นบ้านพักชาวกัมพูชาในพื้นที่กระทั่งพบปืนแก๊ป 1 กระบอก (ไม่มีทะเบียน) ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ขณะที่แรงงานบางรายอ้างว่าลักลอบกลับเข้าไทยเพราะที่บ้านเกิดไม่มีงานทำ จนต้องลอบกลับเข้ามาเพื่อหารายได้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การลักลอบเข้าเมือง สำหรับทหารแล้ว ไม่ใช่เพียงเรื่องแรงงานผิดกฎหมาย แต่คือประตูแห่งความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ เพราะในหมู่ผู้ลักลอบเหล่านั้น อาจมีผู้แฝงตัวมาเป็นสายสืบหรือไส้ศึก แฝงภัยเงียบที่อาจบั่นทอนความปลอดภัยของบ้านเมืองได้