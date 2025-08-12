สามล้อถีบ 3 คันสุดท้าย “ตำนานมีลมหายใจ” แห่งอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา - นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวอยุธยาช่วงวันหยุด ไม่พลาดนั่งสามล้อถีบโบราณ 3 คันสุดท้ายของจังหวัด คุณตาเฉลิมวัย 86 ปี ปั่นสู้ชีวิต บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอนุรักษ์วิถีเก่าแก่ เผยจะไม่ขายแม้มีคนให้ 15,000 บาท
วันนี้( 12 ส.ค.) วันหยุดสำคัญบรรยากาศท่องเที่ยวในอยุธยาคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมโบราณสถานด้วยวิธีหลากหลาย ทั้งนั่งช้าง รถตุ๊กๆ จักรยาน หรือรถส่วนตัว แต่หนึ่งในไฮไลต์ที่หาได้ยาก คือการนั่ง “สามล้อถีบ” ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 3 คันสุดท้ายในจังหวัด
ผู้สื่อข่าวพบ “ตาเฉลิม อ่อนโยน” วัย 86 ปี ชาว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเพื่อนวัย 69 ปี ที่ยังคงปั่นสามล้อถีบรับนักท่องเที่ยวอยู่หน้า วิหารพระมงคลบพิตร โดยตาเฉลิมเล่าว่า สามล้อถีบในอยุธยาเหลือเพียง 3 คัน และไม่มีคนรุ่นใหม่สืบต่อ เพราะคนรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือปั่นไม่ไหวแล้ว ตนปั่นมาตั้งแต่อายุ 12-13 ปี และมองว่าเป็นทั้งอาชีพ และการออกกำลังกาย
แม้เคยมีคนมาขอซื้อสามล้อคู่ใจในราคา 15,000 บาท แต่ตาเฉลิมปฏิเสธ ยืนยันจะเก็บไว้จนกว่าจะขับไม่ไหว และหากตนเสียชีวิตแล้วจึงขึ้นอยู่กับลูกหลาน พร้อมฝากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาอุดหนุนเพื่อให้ตำนานนี้อยู่ต่อไป โดยรายได้วันละ 100-200 บาทก็พอใจ เพราะยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านและซื้อข้าวกิน
ขณะที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้การสนับสนุน ทำเสื้อทีม ช่วยประชาสัมพันธ์และดูแล เพื่อให้บริการนี้ยังคงอยู่คู่การท่องเที่ยวอยุธยา
สำหรับผู้สนใจ สามารถใช้บริการได้ที่ลานจอดรถพระเจ้าอู่ทอง ด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ค่าบริการเที่ยวรอบเมือง 5-6 วัด 300 บาท หรือเที่ยวเดียว 40 บาท สอบถามได้ที่โทร. 096-447-8413
อาจารย์บุญเชิด ศิริยศ ชาวอยุธยาที่ใช้บริการเป็นประจำ กล่าวว่า น่าเสียดายที่เหลือเพียง 3 คันสุดท้าย เพราะนี่คือเสน่ห์ที่พาย้อนบรรยากาศเมืองเก่าเมื่อ 30-40 ปีก่อน และอยากให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์นี้ก่อนจะเลือนหายไป