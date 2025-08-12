พิษศก.ทำยอดขายพวงมาลัยดอกมะลิเมืองปราจีนฯซบ ลูกค้าหันซื้อเค้กสุขภาพให้แม่แทนใจ

ปราจีนบุรี- พิษเศรษฐกิจทำยอดขายพวงมาลัยดอกมะลิเมืองปราจีนฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติซบเซา ลูกค้าหันซื้อหาเค้กพวงมาลัยมอบให้แม่แทนคำบอกรัก ทำผู้ค้ารายได้พุ่งกว่า 2 เท่าตัว
วันนี้ ( 12 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการขายพวงมาลัยดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรหลังราคาดอกมะลิพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 500-600 บาท ทำให้ผู้ค้าหลายรายได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากประชาชนหันไปซื้อหาสิ่งของอื่นๆ เพื่อมอบให้กับแม่แทน
และเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบรรยากาศที่ร้านเบเกอรี่ชื่อ " Healthy Secret by Tangmo " ตั้งอยู่ใน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นร้านเค้กเพื่อสุขภาพ ( คีโต ) ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่พบว่า คึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกค้าได้หันมาสั่งทำเค้กพวงมาลัยเพื่อนำไปมอบให้แม่แทนพวงมาลัยดอกมะลิ
น.ส. วรนิพิฐ สังชม อายุ 40 ปี เจ้าของร้านบอกว่า ยอดขายเค้กพวงมาลัยในปีนี้พุ่งสูงกว่าปีก่อนๆ ถึง 3 เท่าตัวเนื่องจากทางร้านมีบริการ Delivery ให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมทั้งต่างประเทศที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางกลับบ้านมาไหว้แม่ในช่วงวันสำคัญนี้ได้
“ ส่วนสาเหตุที่ลูกค้าหันมาสั่งเค้กที่ร้านกันมากขึ้นเพราะว่า เค้กที่ร้านของเราเป็นเค้กเพื่อสุขภาพ ( คีโต ) น้ำตาลน้อย แป้งน้อย ไม่มีไขมันทรานส์และ ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ จึงเป็นที่สนใจกับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งเมื่อลูกนำเค้กไปไหว้คุณแม่กันยังสามารถรับประทานร่วมกันในครอบครัวได้ โดยยอมรับว่าราคาจำหน่ายในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบแต่ก็ไม่กระทบต่อยอดขายแต่อย่างใด”
ทั้งนี้ราคาขายเค้กพวงมาลัย เริ่มต้นที่ปอนด์ละ 590 บาท ส่วนราคา 2ปอนด์อยุ่ที่ 890 บาท ส่วนนักเรียน-นักศึกษาที่งบน้อยก็หันมาซื้อชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนที่ใช้มะพร้าวน้ำหอม แป้งน้อยหวานน้อยไปให้คุณแม่ที่มีราคาชิ้นละ 200 บาท