เมืองพัทยา เร่งจัดระเบียบลานจอดรถบริเวณแหลมบาลีฮาย หลังถูกร้องเรียนหนัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา เร่งจัดระเบียบลานจอดรถบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ย่านพัทยาใต้ หลังถูกร้องเรียนหนักเรื่องกลุ่มบุคคลดักโบกรถให้ไปจอดพื้นที่เอกชนเรียกเก็บค่าจอดแพงหูฉี่
จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลทั้งชายและหญิงนับ 10คน พากันใช้โทรโข่งประกาศเรียกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริเวณเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปยังเกาะล้าน จ.ชลบุรี ที่บริเณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ย่านพัทยาใต้ และได้มีการชักชวนให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่เอกชน หรือจุดจอดรถของกลุ่มตนเอง โดยอ้างเหตุผลว่า “รถเตี้ยเกินไปขึ้นไม่ได้” หรือ “พื้นที่เต็ม”
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว อาคารจอดรถอัตโนมัติของเมืองพัทยา ที่เก็บค่าบริการเพียงชั่วโมงละ 30 บาท หรือเหมาจ่าย 250 บาทต่อวัน พร้อมระบบลิฟต์อัตโนมัติ และมีเจ้าหน้าที่ดูแล 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีหลังคากันแดดฝนจะที่ว่างอยู่ก็ตาม
โดยกลุ่มคนดังกล่าวจะพากันยืนดักนักท่องเที่ยวตั้งแต่ทางลงเนินเขาแหลมบาลีฮาย ไปถึงหน้าอาคารจอดรถของเมืองพัทยา และบางรายถึงขั้นวิ่งเข้าหารถที่รอต่อคิวขึ้นอาคาร เพื่อชักชวนให้ไปจอดรถในลานเอกชนที่เก็บค่าบริการสูงถึงวันละ 300 บาท แม้จอดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตามนั้น
วันนี้ (12 ส.ค.)นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เร่งผลักดันและจัดระเบียบการจอดรถบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พร้อมกำชับไม่ให้มีการโบกรถรับฝากโดยเด็ดขาด
และยังสั่งการให้ทำการติดตั้งเต็นท์ 2 หลังและแผงรั้วเหล็กกั้นตลอดแนวเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยว
ขณะที่เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ยังร่วมกับตำรวจเมืองพัทยา และตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่วางแผงรั้วและเต็นท์ตามมาตรการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จนทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีบุคคลใช้โทรโข่งเรียกรถเหมือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เมืองพัทยา ยังมีบริการ “ลานสีฟ้า” เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนำรถมาจอดได้ฟรีในช่วงวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดยาว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอีกด้วย