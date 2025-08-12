สองแม่ลูก ครูจิตอาสาสอนภาษาให้เด็กฟรี เผยอยากคืนสิ่งดีๆให้กับสังคม

อ่างทอง- สองแม่ลูกครูจิตอาสา สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนฟรี เผยเป็นครูเกษียณวัย และพนักงานเทศบาล อยากคืนสิ่งดีๆให้กับสังคม ทำมานานกว่า 3ปีแล้ว
วันนี้( 12 ส.ค.) น่าชื่นชมสองแม่ลูกครูจิตอาสา สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 09.00-11.00น.ที่บริเวณห้องสมุดประชาชน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โดยจะพบผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูจิตอาสาทั้ง2ท่าน ที่สอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เรียนแล้วสนุก เป็นครูที่มีความเมตตาและจิตใจกับเด็กทุกคนอย่างมีความสุข ได้รับความรู้ไปต่อยอดในการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมปี่ที่ 1- ชั้นมัธยมปีที่2 จำนวนมากที่ผู้ปกครองพามาเรียนพิเศษกับครูจิตอาสา
จาการสอบถาม นายโชติวัตร สัญนาค อายุ 36ปี ครูจิตอาสา เล่าให้ฟังว่าตนเองพนักงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าโมก และคุณแม่ นางบุญชอบ สัญนาค อายุ 65ปี ครูเกษียณ ที่มาสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษฟรีให้กับน้องๆนักเรียนที่มีความสนใจมานาน3ปี เป็นการสอนพิเศษแบบจัดเต็ม ให้กับเด็กทุกคน ซึ่งเป็นความภูมิใจมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าโมก เป็นการสร้างแรงบัญดาลใจให้กับทางเด็กๆที่ขาดโอกาศ และที่ต้องการเรียนรู้ และช่วยเหลือประหยัดรายจ่ายให้ผู้ปกครอง โดยร่วมกับคุณแม่ ที่เป็นครูเกษียณ มาช่วยเต็มเต็มความรู้ให้แก่เด็กๆ ที่สนใจด้านภาษาอังกฤษ และมีความสุขที่ได้ทำการสอน
ด้านนางบุญชอบ สัญนาค อายุ 65ปี ครูเกษียณ แต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูกลับไม่เคยหายไป เขายังคงมุ่งมั่นกับการสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม โดยเล่าให้ฟังว่า หลังจากเกษียณก็ไม่อยากอยู่เฉยๆ อยากช่วยส่งเสริมความรู้และสอนพิเศษให้แก่เด็กๆช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความที่เป็นข้าราชการบำนาญอยากจะช่วยเหลือสังคม