ปิกอัพเกียร์ออโต้นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ กลับจากบ้านรักไทยไม่ลงเกียร์ต่ำจนเบรกแตก เจ็บยกคัน

แม่ฮ่องสอน - อุทาหรณ์หวิดสลดหมู่..หยุดยาวนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ ขับปิกอัพ 4 ประตูเกียร์ออโต้ เที่ยวบ้านรักไทย ที่กำลังสวยงามยามหน้าฝน ขากลับลงเขาไม่ปรับเกียร์ต่ำ (L หรือ S) จนเบรกแตก โชคดีสาวคนขับมีสติหักชนการ์ดเรลโค้งหักศอกจนรถหยุด แต่คนในรถเจ็บยกคัน 7 ราย สาหัส 2
เย็นวันนี้(11 ส.ค.68) เกิดอุบัติเหตุรถยนต์นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ชนการ์ดเรลบริเวณโค้งหักศอกของทางหลวงชนบทหมายเลข 4001 สายแม่ฮ่องสอน-บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หลังเดินทางกลับจากเที่ยวบ้านรักไทย พบผู้บาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถปิกอัพ 4 ประตู เกียร์อัตโนมัติ ผู้ขับขี่ไม่ชินเส้นทางที่คดเคี้ยวลาดชัน และไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำในการลงเขา ส่งผลให้ระบบเบรกเกิดความร้อนจัดจนเบรกแตก ควบคุมรถไม่อยู่ พุ่งชนขอบทางบริเวณโค้งหักศอกอย่างแรงอัดติดกับการ์ดเรลรุ่นใหม่ (Roller Gard) ในสภาพช่วงหน้ารถพังยับ
ขณะที่คนขับเป็นผู้หญิง ซึ่งมีสติหักชนกับการ์ดเรล แทนที่จะหักหลบแบบไร้ทิศทาง จนเสี่ยงที่รถจะตกจากยอดเขาสูงเหมือนหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์รีบเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ นำผู้บาดเจ็บทั้ง 7 ราย ส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาโดยเร่งด่วน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตัวรถ พบว่าขณะเกิดเหตุ คันเกียร์ยังอยู่ในตำแหน่ง “D” (Drive) ซึ่งเป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้า ไม่ได้ปรับเป็นเกียร์ต่ำ (L หรือ S) ทำให้แรงหน่วงของเครื่องยนต์ไม่เพียงพอในการช่วยชะลอความเร็วขณะลงเขา
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่ใช้รถเกียร์อัตโนมัติบนเส้นทางภูเขาในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ควรศึกษาเส้นทางและวิธีการใช้เกียร์อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเส้นทางลาดชัน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเมินความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้บ้านรักไทยที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงของวันหยุดยาวหลายวัน ประกอบกับในพื้นที่ของหมู่บ้านก็กำลังสวยงามด้วยสภาพพื้นที่เขียวขจีในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย