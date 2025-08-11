เครือข่ายจีนเทาค้าไม้ข้ามชาติเหิม!ยกพวกโค่นประดู่ยักษ์คู่ป่าแม่เมาะ เจอ จนท.บุกจับเผ่นป่าราบ-จับได้ 1

ลำปาง - มอดไม้เครือข่ายจีนเทา/ทุนค้าไม้ข้ามชาติ ย่ามใจ..ยกพวกโค่นประดู่ยักษ์เคียงคู่ป่าแม่เมาะติดถนนสายหลัก ตัดทอนเสร็จกำลังจะลำเลียงออก จนท.บุกจับเผ่นป่าราบ-รวบได้ 1 พร้อมของกลางรถยนต์กระบะ 2 คัน และไม้ประดู่
นายจิระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สั่งการให้นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าฯ นายประกาสิทธิ์ นางวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้งาว สนธิกำลังคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 20 (แม่หวด) ลป.19 (แม่โป่ง) ลป.13(แม่เมาะ) ศูนย์ป่าไม้ ที่ 3 ภาคเหนือ บก.ปทส. ตำรวจ ตชด.33 เชียงใหม่ ประจำจังหวัดลำปาง ตำรวจ สภ.แม่เมาะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ทหารกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา (10 ส.ค.68)
จากนั้นได้เข้าตรวจสอบบริเวณป่าห้วยแม่ดำ ด้านทิศใต้ค่ายประตูผา ถนนสายลำปาง-งาว ฝั่งขาล่องเข้าเมืองลำปาง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ ท้องที่บ้านปงผักหละ(จำปุย) หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
หลังเจ้าหน้าที่ออกหาข่าวและทราบว่ามีกลุ่มมอดไม้เริ่มกลับเข้ามาลักลอบตัดไม้แบบขบวนการมดงาน แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่จะจับกุมได้บ่อยครั้งแต่ไม่ทราบจำนวนเพราะมีคนในพื้นที่บางคนร่วมมือกับกลุ่มแก๊งค้าไม้ข้ามชาติหรือกลุ่มจีนเทา ที่ต้องการไม้หวงห้ามอย่างมากเพื่อไปทดแทนไม้พยุงส่งออกไปต่างประเทศ
และเมื่อวางกำลังและพบการเคลื่อนไหวจึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบทันทีและพบว่ามีกลุ่มชายฉกรรจ์ไม่ต่ำกว่า 8 คน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงหลบหนีเข้า แต่ จนท.สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน ทราบชื่อคือ นายสงบ อายุ 56 ปี เป็นชาวบ้านพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
และของกลางเป็นรถยนต์กระบะ 2 คัน โดยพบว่าคันหนึ่งดัดแปลงทำเป็นคอกเหล็ก ติดตั้งรอกสลิงไฟฟ้า 1 ชุด พร้อมไม้ประดู่ท่อน จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 3.85 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 134,750.- บาท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการชักลากไม่จำนวนหนึ่ง และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เมทเเอมเฟตามีน ชนิดเม็ดกลมแบน สีชมพู จำนวน 8 เม็ด วิทยุสื่อสารแบบมือถือ ยี่ห้อ BAOFENG สีดำ จำนวน 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแบบมือถือ ยี่ห้อไอค่อม สีดำ จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ถุงพลาสติกสีขาว ภายในบรรจุเสื้อผ้า,ชุดชั้นใน,หมวก,ถุงเท้า และถุงมือ จำนวน 1 ถุง
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและบันทึกจับกุมที่ สภ.แม่เมาะ และตรวจยึดของกลางทั้งหมดมาไว้ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.13(แม่เมาะ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา ได้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
- มาตรา 11 ฐาน “ร่วมกันทำไม้ หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
- มาตรา 69 ฐาน “ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
- มาตรา 70 ฐาน”ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้น”
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2559
- มาตรา 14 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกันทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม กฏกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2555
- มาตรา 4 ประกอบมาตรา 17 ฐาน”ร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”