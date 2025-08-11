พระบาทน้ำพุเงียบ คนใกล้ชิดยันหลวงพ่ออลงกตมีแต่ให้ – วอนอย่าโยงข่าวลบ ทำร้ายวัด

ลพบุรี - วัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงา “หลวงพ่ออลงกต” ประชุมลับกรรมการวัด – ศิษย์ย้ำศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ด้านคนใกล้ชิดยันหลวงพ่ออลงกตมีแต่ให้ – วอนอย่าโยงข่าวลบ ทำร้ายวัด”
วันนี้( 11 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี แม้เป็นวันหยุด แต่ยังคงเงียบเหงาเช่นวันธรรมดา ขณะห้องประชุม 1 ของวัด “หลวงพ่ออลงกต” เจ้าอาวาส ได้เชิญคณะกรรมการวัดและกรรมการมูลนิธิร่วมปรึกษาหารือ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ
ด้านประชาชนที่เดินทางมาทำบุญ นายบำรุงสิทธิ์ พนักงานบริษัทและเจ้าของร้านกาแฟใน กทม. เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า มาด้วยศรัทธาในหลวงพ่อ แม้จะมีกระแสข่าวใดเกิดขึ้นก็ยังเคารพและเชื่อมั่น พร้อมนำกล่องบริจาคที่ตั้งไว้ในบริษัทมาถวายวัด
ต่อมา หลังเสร็จสิ้นการประชุม หลวงพ่ออลงกตปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ส่วน “เลขาปู” เลขาฯ หลวงพ่อ เปิดเผยเพียงว่า ภายหลังทนายเกิดผลถอนตัว จะมีการแต่งตั้งทนายใหม่ แต่ยังไม่กำหนดวัน พร้อมย้ำว่า เรื่องที่ดินหรือบัญชีเงินต้องสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
ขณะที่เจ้าหน้าที่รับบริจาคเผยว่าหลังมีข่าว ผู้มาบริจาคสิ่งของลดลง ซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียดการบริหาร แต่ยืนยันว่าหลวงพ่ออลงกตมีแต่ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะออกบิณฑบาต หรือจัดโครงการช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง
ส่วนกรณีข่าวสิ่งของบริจาคเน่าเสีย เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเพียงของสดบางส่วนที่ขนมามากเกินและเสียหายบ้างตามธรรมชาติ แต่ไม่มีการทิ้งเปล่า หลวงพ่อสั่งให้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือจัดส่งเป็นถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน รวมถึงส่งถึงทหารแนวหน้า
ขณะเดียวกัน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และโครงการต่างๆ ที่หลวงพ่อเคยให้การสนับสนุน ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ต่อกรณีที่เกิดขึ้น