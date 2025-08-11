ทัศนศิลป์ มรภ.โคราช ร่วม “รร.จัตุรัสวิทยา”จัดใหญ่ เปิดประมูลผลงาน 22 ศิลปินดัง สร้าง“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม”14-17ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏโคราช จับมือ รร.จัตุรัสวิทยานุกูล ชัยภูมิ จัดใหญ่ เปิดประมูลผลงานศิลปะออนไลน์ เพื่อหารายได้จัดสร้างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนจัตุรัสฯ เผยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชื่อดังเจ้าของรางวัลระดับชาติและนานาชาติ กว่า 20 คน ส่งผลงานจิตรกรรม-ประติมากรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟทรงคุณค่าร่วมประมูลกว่า 40 ชิ้นผลงาน เปิดให้เคาะราคากันแบบจัดเต็ม ตั้งแต่ 14-17 ส.ค. นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประติมากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายจิรายุส ทะนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ , ผศ.ทองไมย์ เทพราม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.นครราชสีมา และ ดร.กิติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประมูลผลงานศิลปะ ทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โครงการประมูลงานศิลปะเพื่อการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคม” เพื่อหารายได้จัดสร้างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ
โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ จัดขึ้นในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2568 นี้ โดยเปิดประมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก “Thongmai Thepram” เริ่มเคาะราคาประมูล ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. วันที่ 14 ส.ค. -13.00 น.วันที่ 17 ส.ค. 2568
การประมูลครั้งนี้ มีผลงานศิลปะเอ็กซ์คลูซีฟ ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 22 คน รวม 44 ชิ้นผลงาน เข้าร่วมประมูล เช่น อ.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2548 กับผลงานจิตรกรรม ชื่อ “ห้องทำงานศิลปิน” ขนาด 56x75 ซม.(ไม่รวมกรอบ) ราคาเริ่มต้นประมูล ที่ 15,000 บาท , ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านประติมากรรมและออกแบบ กับผลงานประติมากรรมต้นแบบ “โยนีปีศาจ” สูงรวมฐาน 45 ซม. ราคาประมูลเริ่มต้น 15,000 บาท ผลงานจิตรกรรม ชื่อ “ความอบอุ่นในวิถีสุนทรียะ” ขนาด 93.5x123 ซม.ราคาเริ่มประมูลที่ 50,000 บาท ผลงานจิตรกรรมชื่อ “รุ่งโรจน์ ร่ำรวย รุ่งเรือง” ขนาด 93.5x123 ซม. ราคาเริ่มประมูลที่ 50,000 บาท , อ.พรชัย ใจมา กับผลงานจิตรกรรม ชื่อ “ครอบครัว” ขนาด 100x80 ซม.ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 50,000 บาท
อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท กับผลงานจิตรกรรม ชื่อ “โครงสร้างความแห่งอารยะธรรม” ขนาด 110x130 ซม. ราคาเริ่มประมูลที่ 45,000 บาท , ผลงาน ชื่อ “มิติแห่งอารยธรรม” ขนาด 90x120 ซม. ราคาเริ่มประมูลที่ 35,000 บาท , ผศ.ทองไมย์ เทพราม ศิลปินรุ่นใหม่ชื่อดัง เจ้าของรางวัลเวทีระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล ส่งผลงานจิตรกรรม เข้าร่วมประมูลครั้ง 4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย “ก็อตซิลล่า หมายเลข2” ขนาด 47x57 ซม., “เร็วเหนือเสียง” ขนาด 80x100 ซม. , “ครอบครัวเป็ด” ขนาด 100x120 ซม., “เล่นลม” ขนาด 120x150 ซม. ราคาเริ่มต้นประมูลตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท ราคาประมาณการ ตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท
รวมทั้งผลงาน ของ อ.สันติ ทองสุข เจ้าของรางที่ 1 ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2537 , อ.บุญทวี ทับทิมไทย เจ้าของรางวัลเหรียญเงินล่าสุด ปี 2568 และเหรียญทอง ประจำปี 2565 จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรม , อ.นิวัตน์ ชูทวน ศิลปินรางวัลยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” จากการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และ อ.บุญนำ สาสุด ศิลปินดาวรุ่งโดนใจนักสะสม เจ้าของรางวัลระดับชาติหลายเวที เป็นต้น
ทั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.0847978482 อ.ทองไมย์ เทพราม , ผู้ประสานงาน โทร.093-5654306 (น้องอาย) และ โทร.095-5912989 (น้องทองม้วน)
ผศ.ทองไมย์ เทพราม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า โครงการการประมูลผลงานศิลปะ เพื่อการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคม ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อการกุศลที่ ได้รับความร่วมมือจากศิลปินอาชีพที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงศิลปินแห่งชาติ คือ อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินอาวุโส ที่ให้เกียรติอย่างยิ่ง ได้มอบผลงานร่วมประมูลในครั้งนี้ รวมศิลปินทั้งหมดใน โครงการจำนวน 22 ท่าน มอบผลงานจำนวนทั้งสิ้น 44 ผลงาน นับเป็นผลงานอันทรงคุณค่าที่หายากและทรง คุณค่าในการครอบครองอย่างยิ่ง
ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่ง ชาติและศิลปินอาวุโส และ ศิลปินทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการและมอบผลงานร่วมประมูลเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้สนับสนุนและผู้ร่วมประมูลทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดัง กล่าวจะมีส่วนในการขับเคลื่อนวงการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปะประจำถิ่นศิลปะประจำ ชาติ รวมถึงการสนับสนุน ต่อยอดมูลค่าและคุณค่าของผลงานศิลปะของศิลปินไทยในระดับนานาชาติ ต่อไป
ด้าน นายจิรายุส ทะนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล กล่าวว่า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนประมาณ 650 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 40 คน โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดและความสนใจ โดยเฉพาะศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์อันงดงามของชุมชน ท้องถิ่น ประกอบกับโรงเรียนมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น ทั้งด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) ด้าน นาฏศิลป์ และด้านดนตรี ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะให้กับผู้เรียน ปลูกฝังให้เยาวชนคน รุ่นใหม่ได้รักและเรียนรู้ในงานศิลปะ อันจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม
ทางโรงเรียนจึง ได้ร่วมมือ กับ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัด โครงการประมูลผลงานศิลปะ เพื่อการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวมผลงานศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาท
โดยวิธีการดำเนินการ คือ 1.รายได้จากการประมูลผลงานศิลปะแต่ละชิ้น 50% มอบให้เจ้าของผลงานศิลปะ และ 50% บริจาคให้กับทางโรงเรียนเพื่อสมทบก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 2.ทางโรงเรียนออกใบ เสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อและสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นมูลค่า 2 เท่าของเงินบริจาค 3. รวบรวมรายได้จากการบริจาคทั้งหมดดังกล่าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และใช้ประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ด้านศิลปะ
ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร กล่าวว่า ถึงความสำคัญของโครงการ ว่า ศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในหลายมิติ ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามที่จรรโลงใจ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและดำรงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์ ศิลปะช่วยให้มนุษย์สามารถแสดงออกและสื่อสารอารมณ์ ความคิด และประสบการณ์ สามารถพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
โครงการนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษา แต่ยังปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ศิลปะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต พัฒนาด้านการศึกษาและด้านความเข้าทางสุนทรียภาพผ่านผลงาน ด้านศิลปะ
การประมูลงานศิลปะการกุศลครั้งนี้จึงยังสะท้อนถึงพลังของศิลปะในฐานะเครื่องมือแห่งความร่วมมือและความหวัง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหอศิลป์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรด้านศิลปะ การรวมตัวของศิลปิน ผู้ประมูล และผู้สนับสนุนไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตทางจิตใจ หอศิลป์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึง ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่คือสัญลักษณ์ของการให้ที่งดงาม และ การเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนในชุมชนสังคม ผ่านพลังของศิลปะในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและจิตใจของเยาวชนไทยในต่างจังหวัดด้วย
อนึ่ง รายชื่อศิลปินที่ร่วม“โครงการประมูลงานศิลปะเพื่อการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคม” ทั้งหมด 22 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประมูลรวม 44 ชิ้นผลงาน ประกอบด้วย
1. อ.ทวี รัชนีกร 2. ผศ.สาธิต เทศนา 3. ศ.ดร.สามารถ จับโจร 4. อ.ศักชัย อุทธิโท 5. อ.พรชัย ใจมา 6. อ.สันติ ทองสุข 7. ผศ.ตนุพล เอนอ่อน 8. อ.บุญนำ สาสุด 9. ผศ.ดร. เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร 10. ผศ.ทองไมย์ เทพราม 11. อ.จิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล 12. อ.นิวัฒน์ ชูทวน
13. เพชร เชิดกลิ่น 14. อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ 15. อ.เหวียน ถี่ ตู๊ เกวียน 16. ณรงค์ชัย ประทุมมาตย์ 17.สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย 18. ผศ.อาวุธ คันศร 19. อ.ธนชัย พรหมรัตน์ 20. ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ 21. อ.บุญทวี ทับทิมไทย และ 22. อ.จรงค์ เจริญสุข