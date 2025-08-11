กาฬสินธุ์จัดโครงการสายตาใส ใจอาสา ถวายหลวงปู่ศิลา เฉลิมพระเกียรติฯ

กาฬสินธุ์-วทบ.69 ร่วมกับทีมงามรักษ์ตา แม่บ้านตำรวจฯจัดโครงการ “สายตาใส ใจอาสา ถวายหลวงปู่ศิลา” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และถวายความกตัญญูกตเวทิคุณแด่หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
วันนี้ ( 11 ส.ค.) ที่ศาลายิ่งมียิ่งรวย วัดสวนธรรมปิติ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ประธานคณะผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 (วทบ.69), พล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, นางจุรีพร สินธุไพร ประธานแม่บ้านตำรวจ, พันเอกพิเศษนายแพทย์โสรัฐ พลชัย รองผอ.สำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทีมงามรักษ์ตา และแม่บ้านตำรวจร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ“สายตาใส ใจอาสา ถวายหลวงปู่ศิลา” จัดบริการตรวจโรคตา มอบแว่นสายตา และเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนฟรี
ทั้งนี้พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ได้เมตตามาให้พรคณะผู้จัดงาน และประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1, พ.ต.อ.สมพงศ์ มั่นหมาย รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, คุณไอรินทร์ มั่นหมาย รองประธานแม่บ้านตำรวจ, พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าทีตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ญาติธรรม และกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ประธานคณะผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 (วทบ.69) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า วทบ.69 ได้ร่วมกับทีมงามรักษ์ตา ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และแม่บ้านตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการ “สายตาใส ใจอาสา ถวายหลวงปู่ศิลา” ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 268 และน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทิคุณแด่หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อความเมตตาสู่พี่น้องประชาชน ด้วยการจัดบริการตรวจโรคตา มอบแว่นสายตา และเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา หรือโรคตา เพื่อให้ทุกคนได้หายจากการเจ็บป่วย และสามารถมองเห็นโลกอย่างแจ่มชัด ทั้งด้วยสายตาและด้วยหัวใจ
ด้านพล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้นอกจากจะตรวจโรคตา มอบแว่นสายตา และเวชภัณฑ์แล้ว ทางตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ แม่บ้านตำรวจ นำโดยคุณจุรีพร สินธุไพร ประธานแม่บ้านตำรวจ และสภ.เมืองกาฬสินธุ์ยังได้ร่วมกันจัดโรงทาน แจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อแบ่งปันความอิ่มท้องและอิ่มใจ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังของความสมัครสมานสามัคคี และจิตอาสาที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย