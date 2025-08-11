ททท.ตราดคาดหยุดยาว 4 วันนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เกิน 2.6 หมื่นคน "เกาะกูด"ได้รับความนิยมมากสุด

ตราด -ททท.สำนักงานตราด คาดหยุดยาว 4 วัน นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เกิน 2.6 หมื่นคน สร้างรายได้กว่า 190 ล้านบาทเผย เกาะกูด ได้รับความนิยมมากสุด
วันนี้ (11 ส.ค.) ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน (9 -12 ส.ค.2568) ว่าคึกคักมากขึ้นหลังมีข้อตกลง หยุดยิง ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนใน 3 เกาะหลักทั้ง เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก เป็นจำนวนมาก
และ เกาะกูด ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จากเสน่ห์ที่สวยงามทางธรรมชาติและคาดว่าในช่วงหยุดยาวนี้ เกาะกูด น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากถึง 2,990 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ถึงร้อยละ 21.89 สร้างรายได้สู่พื้นที่ได้กว่า 24.16 ล้านบาท
" จากสถิติในปี 2567ที่ผ่านมา เกาะกูด มีจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงวันแม่จำนวน 2,453 คน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีถึงความนิยมในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
ว่าที่ ร.ต.กรกฎ ยังกล่าวอีกว่าปัจจุบัน เกาะกูด มีสถานพักแรม จำนวน 51 แห่ง มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 1,360 ห้อง ด้วยความโดดเด่นของ เกาะกูด คือความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสสะอาดและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจจนทำให้ กาะกูด เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้เวลาดีๆ กับครอบครัวในช่วงวันแม่
โดยภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในช่วงเทศกาลวันหยุดวันแม่ปีนี้ ททท. สำนักงานตราด คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนทั้งจังหวัดรวมกว่า 26,190 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 190.84 ล้านบาท
ด้าน น.ส.พิชญา ธชัยอดิทรัพย์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดตราด และผู้ประกอบการโรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์ ให้ข้อมูลว่า แม้จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ความสวยงามของ เกาะกูด ก็ไม่ได้ลดน้อยลงอีกทั้งยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการพักผ่อนแบบส่วนตัวมากขึ้น
" ตอนนี้โรงแรมขนาดกลางบางแห่งก็มีลูกค้าจองเต็มล่วงหน้าแล้ว และที่โรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์ ก็มีลูกค้าจองไปแล้วกว่า 50% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ เกาะกูด เป็นอย่างดี"