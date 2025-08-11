เผยนาทีรุ่นพี่สาวกำแพงเพชรนัดรุ่นน้องเคลียร์ใจ ก่อนจับตบสลบคามือกลางบ้านร้างคลองขลุง

กำแพงเพชร - เห็นแล้วสะเทือนใจ..ปมเหตุแค่ถามผ่านน้องถูกหาว่ามองหน้าหาเรื่องพี่!? วัยรุ่นสาวกำแพงเพชร นัดเคลียร์ใจเด็กรุ่นน้องวัย 14 ก่อนจับตบจนสลบคามือกลางร้างคลองขลุง ญาติต้องพาส่ง รพ. 2 รอบ อาการไม่ดีขึ้นจนถูกส่งต่อเข้าโรงพยาบาลประจำจังหวัด
เรื่องราวรุ่นพี่นัดรุ่นน้องมาเคลียร์ใจกัน ก่อนเรื่องลามถึงขั้นลงมือทำร้ายตบตีจนอีกฝ่ายสลบคาพื้น ขณะที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้หลายมุม ก่อนจะลากหามออกไปจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งสุดท้ายวัยรุ่นในกลุ่มได้มีการส่งคลิปร้องทุกข์มายังเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” เพื่อให้นำเสนอเพราะรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาล
เพจดังกล่าวระบุไว้ว่า “รุ่นพี่ ตUรุ่นน้อง 14 สลบ ชักเกร็ง เข้าโรงพยาบาล #มีคลิป..เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 เวลาประมาณ 15.30 น. ผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่ ไม่พอใจผู้บาดเจ็บจึงได้นัดเคลียร์ใจกัน ที่บริเวณบ้านร้าง ริมแม่น้ำปิง ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ผู้ก่อเหตุรุ่นพี่ เป็นฝ่ายเริ่มลงมือทำร้ายผู้บาดเจ็บ จนสลบและมีอาการชักเกร็งตามมา จนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องหามออก หลังจากนั้นได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคลองขลุง ในส่วนเรื่องนี้ได้มีทางผู้ปกครอง(ย่า)ผู้บาดเจ็บรับทราบแล้ว แต่ผู้บาดเจ็บยังไม่กล้าเข้าแจ้งความเนื่องจากกลัวว่าจะถูกตามมาทำร้ายอีก
หลังจากคลิปภาพถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไป อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตได้เพราะมีอาการหมดสติ ชักเกร็ง ซึ่งกลุ่มเพื่อนก็มีการหามออกไปจากจุดเกิดเหตุ โดยหลายคนถามถึงอาการของผู้บาดเจ็บว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงอยากให้ผู้ปกครองเอาเรื่องให้ถึงที่สุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ต่อมาแอดมินเพจฯ ได้ติดต่อขอข้อมูลกับครอบครัวของผู้ถูกทำร้ายในคลิป “ด.ญ.ออมสิน” อายุ 14 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับ นางเครือวัลย์ อายุ 58 ปี ผู้เป็นย่าให้ข้อมูลว่า หลานสาวได้เล่าให้ฟังว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่นอกโรงเรียนนัดเคลียร์ใจบริเวณห้องเก็บของสาธารณะของศาลเจ้าพ่อเสือ ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จากปมเหตุที่หลานตนมีเรื่องกับน้องของรุ่นพี่ที่อยู่ชั้น ม.1 จนถูกทำร้ายดังกล่าว
จากนั้นตนได้พาหลานสาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลคลองขลุง และกลับมานอนรักษาตัวที่บ้าน 1 คืน จนเห็นคลิปด้งกล่าวว่ามีความรุนแรงอย่างมากประกอบกับอาการของหลานสาวไม่ดีขึ้น จึงพามาโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ในทันที โดยแพทย์เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะหลานมีอาการคลื่นไส้ ปวดหัว และเจ็บบริเวณท้ายทอย และช่องท้องอย่างมาก
ขณะที่ ด.ญ.ออมสิน ได้เล่าว่า ตนได้ถามรุ่นน้อง ม.1 ว่าพี่ของรุ่นน้องบอกว่า ตนไปมองหน้าหาเรื่องพี่ของรุ่นน้อง ม.1 ทำไม ? ซึ่งรุ่นน้องก็บอกไม่รู้เรื่อง จากนั้นตนก็เดินขึ้นห้องเรียนไป ซึ่งตกเย็นรุ่นพี่ที่ทำร้ายตนก็ทักมาหาเรื่องและนัดเคลียร์ใจกับตน
วันเกิดเหตุ (8 ส.ค.68) รุ่นพี่คนที่ทำร้ายก็ได้ทักมาให้ตนไปเจอที่บ้านร้างเพื่อเคลียร์ใจกันทุกฝ่าย ซึ่งห้ามบอกผู้ปกครองและแจ้งความ จนเกิดเหตุการณ์ในคลิป ซึ่งตนถูกตบและไม่ได้โต้ตอบหรือต่อสู้แต่อย่างใด รู้ตัวอีกทีคือถูกเพื่อนหามออกมาเตรียมส่งโรงพยาบาลแล้ว ตนไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเรื่องกับพี่ของรุ่นน้องแต่อย่างใด แค่อยากจะไปเคลียร์ปมเหตุที่เข้าใจผิดกันเท่านั้น
ต่อมา(9 ส.ค.)เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองขลุง และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุร่วมกับ สิบเอก ประจักรกฤษ สายทิพย์ แอดมินเพจฯ และป้าของเด็กหญิง 14 ปี (ผู้บาดเจ็บ) บริเวณดังกล่าวเป็นด้านหลังของศาลเจ้าพ่อเสือ (ริมน้ำปิง) ใช้เป็นสถานที่เก็บของสาธารณะมีกองเศษไม้วางอยู่ และเป็นจุดพักค้างคืนของคณะแสดงงิ้วตอนมีงานประจำปีของศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นที่ลับตาคนไม่ค่อยมีใครเข้าไป
ผู้ดูแลสถานที่บอกว่าในวันเกิดเหตุเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาในบริเวณดังกล่าวและก็ได้ไล่ให้ออกไปเพราะเกรงว่าจะมามั่วสุม ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุตบตีกัน ซึ่งจากนี้ไปคงจะต้องหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้วัยรุ่นหรือเด็กเข้ามามั่วสุม
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุและอยู่ในเหตุการณ์แล้วทั้งหมด ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่นอกโรงเรียนอยู่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เตรียมที่จะเรียกตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดี ขณะที่ญาติของผู้บาดเจ็บกำลังแจ้งความกับตำรวจ แพทย์โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาได้แจ้งว่าขณะนี้อาการน้องแย่ลง จึงต้องส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ในตัวจังหวัด) อย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้นางดวงพร อายุ 43 ปี ป้าของผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ไม่คิดว่าหลานของตนจะถูกทำร้ายรุนแรงต้องส่งต่อเข้าไปรักษาในยังโรงพยาบาลตัวจังหวัดกำแพงเพชรทันที ส่วนในเรื่องของคดียืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดตามกฏหมาย ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าหลานสาวถูกทำเกินกว่าเหตุ ดูจากข้อมูลที่ได้รับมาตอนแรกคิดว่าแค่มาเคลียร์ใจกันเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคลองขลุง แต่กลับไม่ดีขึ้นจนต้องกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และถูกส่งตัวไปยังจังหวัดในตอนนี้