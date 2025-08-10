กองทัพเรือ ลำเลียงร่างนักรบแห่งกองทัพเรือไทย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กองทัพเรือ ลำเลียงร่าง ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ นักรบแห่งกองทัพเรือไทย ผู้สละชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ รายที่ 16 จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา บำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติ
จากกรณีที่ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ หรือหมวดเน๊ะ ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย บก.กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศ ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ “ว่าที่เรือตรี” เมื่อ 4 เดือนก่อน อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตครูฝึกหน่วยซีล ซึ่งถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และได้ถูกส่งไปปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา กระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะกำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 2 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา ก่อนถูกส่งเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และจะถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2568 และได้เสียชีวิตอย่างสงบในวันที่ 8 ส.ค.2568 นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ ( 10 ส.ค.) กองทัพเรือ ได้อำนวยการให้จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะร่วมพิธีรับศพ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยขบวนรถปริ๊น ไปยังศาลา 3 ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว ผู้บังคับบัญชา และเหล่าบรรดาเพื่อนทหาร
โดยมี นาวาเอก สุรกิจ โพธิ์งาม ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก ธวัชชัย กันทัด รองเสนาธิการ สอ.รฝ. ที่ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ร่วมกับทหารกองเกียรติยศ กระทำพิธีลำเลียงร่างที่บรรจุใส่โลง ปกคลุมด้วยผืนธงชาติ เคลื่อนย้ายอย่างสมเกียรติ
และในเวลา 17.30 น.ที่ผ่านมา ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 ส.ค. 2568 (งดวันที่ 12 ส.ค.) และจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16.00 น.วันเสาร์ที่ 16 ส.ค.2568