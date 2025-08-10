ท่องเที่ยวพัทยาช่วงหยุดยาวคึกคักยอดจองห้องพัก รร.หลายแห่งทะลุเกิน 90 %

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เผยการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ช่วงหยุดยาว 4 วันค่อนข้างคึกคัก ยอดจอดห้องพักโรงแรมหลายแห่งมีมากกว่า 90 % วอนรัฐเร่งโปรโมทภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงบวกให้ต่างชาติรับรู้ สร้างความมั่นใจในการเดินทาง
วันนี้ ( 10 ส.ค.) นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ได้อัพเดทสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันแม่ แห่งชาติ ว่าจากการสอบถามไปยังชมรม FOMA PATTAYA พบว่ายอดจองโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าพักอยู่ที่ประมาณ 90 % ทุกโรงแรม โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย จะทยอยเข้าพักตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดวันแรก
ขณะที่พฤติกรรมการจองห้องพักจะเป็นการจองผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นแตกต่างจากอดีตที่สามารถเห็นยอดการจองได้ล่วงหน้า เมื่อก่อนที่ไม่เห็นล่วงหน้าว่าโรงแรมจะเต็มหรือไม่
นายธเนศ ยังเผยอีกว่าในช่วงไฮท์ซีซั่นเมืองพัทยาจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรป อังกฤษ และรัสเซีย ที่หนีหนาวมาพักผ่อนในพื้นที่ ขณะที่ในช่วงโลว์ซีซั่น พัทยา จะมีนักท่องเที่ยวเป็นชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางในระยะที่ไม่ไกลได้ เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
“ สิ่งที่จะหล่อเลี้ยงการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นได้ ก็คือตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ รวมทั้งกลุ่มประชุมสัมมนา และตลาดเอเชีย ที่สามารถเดินทางเข้ามาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี แต่ในปีนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของตลาดจีน ที่ลดไป 30 – 40% แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาเริ่มเห็นทิศทางบวกของตลาดจีนมากขึ้น หลังภาคเอกชนร่วมมือกับ ททท. จัดโครงการต่างๆ “
แต่ปัจจัยที่สำคัญตอนนี้คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเชิงบวกของไทยให้มากขึ้น รวมทั้งเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งจนเกินไปทำให้ชาวต่างชาติมองเห็นว่าค่าเงินของเราแพงขึ้น
“ จึงอยากฝากไปถึงทางรัฐบาลว่า จะแทรกแซงยังไงให้ค่าเงินบาทไม่แข็งจนเกินไป แต่ในระยะสั้นนี้ก็หวังว่า รัฐบาล จะเข้าไปช่วยสนับสนุนตลาด ในเอเชียให้เข้ามาในไทยให้มากขึ้น หรือจัดโครงการท่องเที่ยวไทยคนละครึ่ง ในเฟสต่อๆ ไปรวมทั้งการปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นในการใช้ให้ง่ายขึ้นด้วย “ นายธเนศ กล่าว