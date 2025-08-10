แก้ปัญหาที่ดิน “ทองผาภูมิ–สังขละบุรี” พบ 5 แปลงนอกเขตจัดสรร รุกป่า-อุทยานฯ สั่งเร่งตรวจสอบสรุปสิ้นเดือนนี้

กาญจนบุรี – คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาที่ดิน อ.ทองผาภูมิ–สังขละบุรี พบ 5 แปลงอยู่นอกเขตจัดสรร บางส่วนรุกป่าและอุทยานฯ สั่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปแนวทางแก้ไขภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้
วันนี้ (10 ส.ค.) นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 5 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาทับซ้อนที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำกินในเขตทหาร เปิดเผยถึงผลประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ห้องประชุมเขาแหลม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ เพื่อหาทางออกปัญหากำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐตามมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมได้หารือข้อมูลที่ดินจัดสรรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ ทั้งในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ราว 17,000 ไร่เศษ และ อ.ทองผาภูมิ ราว 15,000 ไร่เศษ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถออกโฉนดได้ครบถ้วน
พร้อมพิจารณา 5 แปลงปัญหาสำคัญ ได้แก่ 1.แปลงห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี – พื้นที่ 9,648 ไร่ ข้อมูลไม่ตรงกับกรมป่าไม้ 2.แปลงซองกาเลีย หมู่ 8 ต.หนองลู – พื้นที่ 3,008 ไร่เศษ บางส่วนรุกที่ดินกรมป่าไม้เกือบครึ่ง 3.แปลงจงอั่ว ต.ปรังเผล – บางพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 4.แปลงห้วยกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ – อยู่นอกเขตนิคมฯ ราว 1,000 ไร่เศษ 5.แปลงห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ – แผนที่กับการจัดสรรจริงไม่ตรงกัน
นายพนม ระบุว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิคมสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมที่ดิน อำเภอ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันจุดแน่ชัด ก่อนนำผลเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้