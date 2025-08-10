ยึดบุหรี่เถื่อน 1.3หมื่นซองซุกกระสอบวางในไร่อ้อยห่างคลองกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ค่าปรับกว่า12ล.

สระแก้ว- กกล.บูรพา ร่วม ฉก.อรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1204 ยึดบุหรี่เถื่อน 1.3 หมื่นซองค่าปรับกว่า 12 ล้านบาทซุกในกระสอบวางทิ้งไร่อ้อยห่างคลองกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 10 ม.คาดของขบวนการค้าบุหรี่เถื่อน
เมื่อเวลา 00.30 น.วันนี้ ( 10 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) อรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1204 ทำการตรวจสอบกระสอบต้องสงสัย จำนวน 15 ถุงถูกวางซุกในไร่อ้อย ซึ่งอยู่ห่างจากแนวคลองน้ำใส ซึ่งเป็นคลองกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 10 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนขี้เหล็ก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขณะร่วมกันปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
ภายในกระสอบมีบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีอากร รวม 4 ยี่ห้อ ประกอบด้วย Mond ซองใหญ่ 4,500 ซอง, Mond ซองเล็ก 830 ซอง, CAPITAL ซองใหญ่ 770 ซอง และORIS ซองเล็ก 6,990 ซอง
รวมของกลางทั้งหมด 13,090 ซอง
ซึ่งหากบุหรี่เถื่อนเหล่านี้ถูกนำเข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต จะต้องชำระภาษีเป็นเงิน 822,052 บาท และตามกฎหมายมีโทษปรับเป็นมูลค่าสูงถึง 12,330,780 บาท
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ไม่พบผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ คาดว่าน่าจะเป็นการลักลอบลำเลียงจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อจำหน่ายหลีกเลี่ยงภาษี
เจ้าหน้าที่ร้อยทหารพรานที่ 1204 จึงดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.