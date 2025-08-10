กกล.บูรพา ร่วม ฉก.อรัญประเทศ​ ขึงลวดหนามตลอดแนวคลองพรหมโหดระยะทาง 9.8 กม.

สระแก้ว- กกล.บูรพา ร่วม ฉก.อรัญประเทศ เปิดปฏิบัติการขึงลวดหนามครอบคลุมจุดล่อแหลม 9.8 กม.ริมแนวคลองพรหมโหด พื้นที่ชายแดนไทย -กัมพูชา สกัดกั้นการข้ามแดนแรงงานเถื่อน-แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ขบวนการค้ายาเสพติด
วันนี้ (10 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ (ฉก.อรัญประเทศ) ได้ทำการติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงตลอดแนวชายแดนในพื้นที่คลองพรหมโหด จ.สระแก้ว เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มักใช้ช่องทางธรรมชาติเป็นเส้นทางหลบหนี
โดยรั้วลวดหนามดังกล่าวได้ถูกติดตั้งตั้งแต่จุดตรวจอรัญประเทศ 20 (สะพานคลองลึก) ไปจนถึงจุดตรวจอรัญประเทศ 31 รวมระยะทาง 9.8 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งถือเป็น “จุดล่อแหลม” ที่มีภูมิประเทศเอื้อต่อการซ่อนตัวและเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
การเสริมแนวรั้วในครั้งนี้ จะช่วยปิดช่องว่างและจำกัดเส้นทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มลักลอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเข้มงวดในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และควบคุมแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ยังจะมีการลาดตระเวนและตรวจตราตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน และยกระดับความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบว่า การติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงไม่เพียงแต่ช่วยสกัดกั้นการลักลอบเข้า-ออกประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่สำคัญในการลดความเสี่ยงจากการก่อเหตุผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน ทั้งด้านแรงงานผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด และการหลบหนีของกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆอีกด้วย