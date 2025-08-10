ตราด - หน่วยป้องกันรักษาป่าตร.2 สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจเมืองตราด ปิดล้อมจับกุมแก็งลักตัดไม้สวนป่าห้วยแร้ง รวบผู้ต้องหา 2 ราย หลบหนี 2 ยึดของกลางไม้ยาง 14 ท่อน อุปกรณ์ตัดไม้และยาเสพติด
เมื่อเวลา 02.30 น. วันนี้ ( 10 ส.ค.) นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วงแร้ง ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจ สภ.เมืองตราด รวมกว่า 20 นาย ปิดล้อมจับกุมแก็งลักลอบตัดไม้ภายในสวนป่าห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จับกุมผู้ต้องหา 1 คนคือ นายนันทิ ทิพย์บำรุง (โบ้) อายุ 32 ปี
พร้อมของกลางรถยนต์บรรทุกไม้ 1 คันและไม้ยาง 14 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม้ตั้งแต่ 15 - 50 เซนติเมตร และเลื่อยยนต์ไฟฟ้า 1 เครื่อง รวมทั้ง ยาบ้า ยาไอซ์ และอุปกรณ์เสพภายในรถ
ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีก 3 คนที่ได้อาศัยความมืดหลบหนีไป ขณะนี้เจ้าหน้าอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวน นายโบ รับสารภาพว่าได้เข้ามาลักลอบตัดไม้ที่สวนป่าห้วยแร้งพร้อมพวกอีก 3 คน ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยไม้ที่ตัดมาได้จะนำไปขายให้กับร้านรับซื้อไม้ยางในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตราด เผยถึงการบุกจับกุมในครั้งนี้ว่าเป็นผลจากการสืบทราบและหาข่าวจึงได้วางแผนและวางกำลังปิดล้อมพื้นที่ กระทั่งช่วงหัวค่ำได้พบกลุ่ม นายโบ้ เข้ามาตัดไม้ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบของกลางอยู่นั้น ในเวลา 04.00 น. ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครอง ว่าพบตัวผู้ร่วมขบวนอีก 1 คนที่นอนซุกซ่อนตัวอยู่ในความมืดใต้ต้นไม้ห่างจุดเกิดเหตุเพียง 20 เมตร ทราบชื่อคือ นายสมศักดิ์ เฉิดฉาย (กอล์ฟ) อายุ 37 ปี จึงส่งตัวให้ตำรวจทำการสอบสวน
เบื้องต้น นายสมศักดิ์ ยอมรับว่าได้เข้ามาตัดไม้พร้อมกับ นายโบ จริงส่วนเพื่อนร่วมแก๊งอีก 2 คน คือ นายนนท์ และนายแมน หลบหนีไปได้
ทั้งนี้ สวนป่าห้วยแร้ง ถือเป็นพื้นป่าสาธารณะที่ภายหลังหมดสัมปทานป่าไม้ ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ทำให้เกิดขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เรื่อยมา และแม้ว่า ป่าไม้ตราด ฝ่ายปกครอง และตำรวจ จะสนธิกำลังเพื่อติดตามจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมาก
แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้รายใหม่และรายเดิมที่ยังไม่ถูกจับลักลอบเข้าตัดไม้พื้นที่อยู่บ่อยครั้ง
โดยความยากลำบากในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ คือกลุ่มผู้ลักลอบจะลงมือในช่วงเวลากลางคืน และใช้อุปกรณ์เลื่อยยนต์ไฟฟ้าที่มีความเงียบกว่าการใช้น้ำมัน ประกอบการการตัดไม้แต่ละครั้ง จะมีการวางคนไว้ดูต้นทางหากมีกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ก็จะหยุดความเคลื่อนไหวหรือหลบหนีไป ซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าติดตามอย่างเข้มงวดต่อไป