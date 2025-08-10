ชาวสวนมะลิ อ.ศรีมหาโพธิ​ จ.ปราจีนบุรี เร่งเก็บดอกมะลิออกขายต้อนรับวันแม่

ปราจีนบุรี - ชาวสวนมะลิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เร่งเก็บดอกมะลิออกขายรับความต้องการของตลาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ดันราคาขายหน้าสวนพุ่งจาก 300-400 บาทต่อ กก.เป็น 500 บาทต่อกก.แล้ว
วันนี้ (10 ส.ค.) ชาวสวนมะลิในพื้นที่ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้พากันเร่งเก็บดอกมะลิเพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งราคาดอกมะลิในช่วงนี้ของทุกปีจะถีบตัวราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะราคาดอกมะลิที่ซื้อขายกันที่ปากคลองตลาด ที่มีราคาสูงถึงลิตรละ 600-700 บาท(1 ลิตรเท่ากับ 6 ขีด)
ขณะที่ สวนดอกมะลิมุกมณี ของ น.ส.กสมา แซ่ล้อ อายุ 46 ปี ซึ่งปลูกดอกมะลิพันธ์เพชร จำนวน 13,000 ต้นบนเนื้อที่ 6 ไร่ พบว่าเจ้าของสวนเร่งเกณฑ์แรงงานเก็บดอกมะลิ เพื่อให้ทันส่งขาย
พร้อมบอกว่า สวนมะลิมุกมณี ปลูกมะลิพันธ์เพชร และได้เริ่มลงต้นปลูกเข้าสู่เดือนที่ 3 จนสามารถเก็บดอกส่งขายได้ประมาณวันอยู่ละ 10 กิโลกรัม โดยราคาขายหน้าสวนเดิมอยู่ที่กิโลกรัมละ 300-400 บาท
แต่ในช่วงนี้ราคาขยับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท และถ้าหากลูกค้าที่สนใจยังสามารถสั่งจองได้
และจากการลงพื้นที่สำรวจร้านขายดอกไม้ในเขตตัวเมืองศรีมหาโพธิ พบว่าขณะนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มนำพวงมาลัยดอกมะลิ วางขาย ในราคาเริ่มต้นที่พวงละ 150 - 200 บาท โดยคาดว่าในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ราคาพวงมาลัยดอกมะลิ จะปรับราคาสูงขึ้นอีกเท่าตัว