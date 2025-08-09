กพท.ผ่อนปรนใช้โดรนเฉพาะเพื่อการเกษตรภายใต้เงื่อนไขรัดกุม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง “ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา” โดยยังคงห้ามใช้โดรนทุกประเภท ทุกวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วราชอาณาจักร จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้โดรนเพื่อการเกษตร ประกาศฉบับนี้ผ่อนปรนให้สามารถใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรได้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบการใช้โดรนต้องสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสพร้อมข้อมูล เช่น ลักษณะโดรน ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
• กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานฯ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทร. 02-568-8851 อีเมล uas@caat.or.th
• ศูนย์ต่อต้านโดรน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร. 02-126-7846 อีเมล antidrone.police@gmail.com
• หรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจ หน่วยทหาร หรือหน่วยความมั่นคงในพื้นที่
ประกาศลงนามโดย พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง