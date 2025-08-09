พายุหมุน-ฝนถล่มเพชรบุรี ลมแรงโค่นต้นไม้ใหญ่ทับเพิงพัก ยายวัย 94 เจ็บ

เพชรบุรี – พายุฝนถล่มเมืองเพชรบุรี ลมพัดหมุนรุนแรงกลางถนนสายเพชรบุรี–หาดเจ้าสำราญ ก่อนฝนกระหน่ำหนัก ลมกรรโชกแรงโค่นต้นไม้ใหญ่ทับเพิงพัก คุณยายวัย 94 ปี ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
เวลา 15.20 น. วันนี้ (9 ส.ค.) ในหลายพื้นที่ของ จ.เพชรบุรี เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรง โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก จิรภาส สังข์พุก บันทึกคลิปเหตุการณ์พายุหมุนรุนแรง บนถนนสายเพชรบุรี–หาดเจ้าสำราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี ซึ่งโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรง
ต่อมา ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่น ทับเพิงพักของคุณยายวัย 94 ปี ในพื้นที่ ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี ส่งผลให้คานไม้หลังคาหักตกลงมาทับร่าง ขณะนอนอยู่ภายในบ้าน ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลทันที
หลังเกิดเหตุ ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสมาชิกสภาและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่โค่นล้มออกจากบ้านผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน