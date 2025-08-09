หนุ่มจีนเครียดจัดปีนระเบียงชั้น 26 โรงแรมหรูในเมืองพัทยาหวังกระโดดฆ่าตัวตายโชคดีกล่อมได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา-หนุ่มจีนเครียดจัดปีนระเบียงชั้น 26 โรงแรมหรูในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หวังกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า 2 ชั่วโมงจึงสำเร็จ นำตัวลงมาได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 14.00น.วันนี้ (9 ส.ค.) ได้เกิดเหตุระทึกใจกลางเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อมีชายชาวต่างชาติที่คาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้ปีนขึ้นไปยังระเบียงชั้น 26 ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา และมีทีท่าคล้ายจะกระโดดลงมา ผ5้เห็นเหตุการณ์จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าระงับเหตุ
หลังรับแจ้งตำรวจจาก สภ.พัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้เร่งลงพื้นที่และเริ่มดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมในทันที่เพื่อป้องกันเหตุร้าย ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งแต่ยังไม่เป็นผล
สุดท้ายต้องประสานขอรับการสนับสนุนเบาะลม จากหน่วยดับเพลิงเมืองพัทยา เพื่อความปลอดภัยและเตรียมรองรับหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวและโดยรอบ รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และยังพากันหยุดยืนดูด้วยความเป็นห่วง
โดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการยุติเหตุการณ์ กระทั่งผ่านไปนานกว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถเกลี้ยวกล่อมชาวจีนรายดังกล่าวที่กำลังจะกระโดดลงมาได้สำเร็จก่อนจะนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อไป