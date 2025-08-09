ท่องเที่ยว 3 เกาะหลัก จ.ตราด กลับมาคึกคักอีกครั้งช่วงวันหยุดยาววันแม่

ตราด- สถานการณ์การท่องเที่ยวใน 3 เกาะหลักของ จ.ตราด กลับมาคึกคักอีกในช่วงหยุดยาววันแม่ แม้ยอดรวมจะหายจากช่วงปกติ 30% จากนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่น ด้านเรือโดยสารวิ่งให้บริการ10 เที่ยวต่อวัน
วันนี้ ( 9 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 เกาะหลักของ จ.ตราด ประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก ว่าได้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงหยุดยาววันแม่ 4วัน
โดยที่บริเวณท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ยุโรป เอเชีย และนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น จำนวนกว่า 600คนพากันรอต่อคิวลงเรือโดยสารที่เปิดให้บริการครบทั้ง 3 บริษัทประกอบด้วย เรือบุญศิริ เรือเสือดำโก และเรือเกาะกูดเอกเพรส เที่ยวเดินทางไปยังเกาะกูด
นอกจากนั้นยังพบว่ามียังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกจำนวนไม่น้อย ที่พากันเดินทางกลับออกจากเกาะกูด และเกาะหมากเช่นกัน
ส่วนการเดินไปเกาะช้าง ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากพากันเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ ส่วนปริมาณรถยนต์ที่รอคิวลงเรือเฟอร์รี่ ในช่วงวันนี้ยังมีปริมาณไม่มากเหมือนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
น.ส.รลิดา ไชยอรรถ พนักงานเรือเกาะกูด เอกซ์เพรส บอกว่าช่วงหยุดยาวในครั้งนี้แม้จะมีนักท่องเที่ยวไม่มากเหมือนช่วงหยุดยาวอื่นๆ ซ6่งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเลื่อนเดินทางจากช่วงที่สถานการณ์ชายแดนยังไม่สงบ แต่ก็ยังดีที่นักท่องเที่ยวยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ จ.ตราด
" โดยสถานการณ์ทั่วไป จ.ตราด และ อ.เกาะกูด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งในต.เกาะกูด และเกาะหมาก ยังมีความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังชี้พากันให้ดูเกาะกูดและเกาะกงที่อยู่ห่างจาก กัมพูชาไม่มากนัก ซี่งโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่มีอะไร ขณะที่เที่ยวเรือโดยสารของทั้ง 3 บริษัท ที่เปิดให้บริการในขณะนี้มีจำนวนรวม 10 เที่ยวตีอวัน" พนักงานเรือเกาะกูด เอกซ์เพรส กล่าว
ด้าน น.ส.รุ่งธิวา โพธิโสภา ข้าราชการครูใน จ.ศรีษะเกษ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะกูดกับกลุ่มเพื่อน บอกว่ายังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวเกาะกูด ซึ่งโรงเรียนที่ตนสอนหนังสืออยู่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยง และอยู่ห่างจากพืชายแดนประมาณ 60 กิโลเมตเท่านั้นืแต่หลังมีข้อตกลงหยุดยิงทางโรงเรียนก็กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
และเมื่อสถานการณ์ยุติแล้ว จึงเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด พร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในมจ.ตราด เนื่องจากมีความปลอดภัย และไม่ได้มีพื้นที่ใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แนวชายแดน
ขณะที่ นายอรรถพล กลิ่นทับ ผู้จัดการเรือโดยสารบุญศิริ เผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะกูดและเกาะหมาก ในช่วงหยุดยาว 4 วัน น่าจะมีมากกว่า 3 พันคน ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนยังมีความกังวลในเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้ง และบางส่วนยังเลื่อนการเดินทางออกไป
ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาววันแม่ปีนี้ห่ยไปประมาณ 20-30%
" อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น ที่ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางมาที่เกาะกูดและจังหวัดตราดต่อเนื่อง " ผู้จัดการเรือโดยสารบุญศิริ กล่าว