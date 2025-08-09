รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อม “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 กาญจนบุรี – ลุยแก้จุดเสี่ยงเนินช้างร้อง-เนินยาว ลดอุบัติเหตุซ้ำซาก

กาญจนบุรี - “สุรพงษ์ ปิยะโชติ” ลงพื้นที่กาญจนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม รองรับศึกฟุตบอล “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 พร้อมสั่งเข้มแก้ปัญหาอุบัติเหตุถนนหมายเลข 323 ช่วงเนินช้างร้อง-เนินยาว ขณะ อบจ.ยันสนามกลีบบัวพร้อม 100%
วันนี้ (9 ส.ค. ) ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุม “การเตรียมความพร้อมและยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม” รองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ระหว่าง 1–9 ก.ย. 2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
ที่ประชุมยังได้หารือมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนนหมายเลข 323 ช่วงเนินช้างร้อง-เนินยาว อ.สังขละบุรี ซึ่งในรอบ 7 ปีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง 46 ครั้ง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกที่ระบบเบรกขัดข้องหรือใช้ความเร็วเกินกำหนด ส่งผลให้เสียหลัก หลุดโค้ง หรือพลิกคว่ำ สร้างความเสียหายและปิดการจราจรยาวนานหลายชั่วโมง
ด้าน นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี ยืนยัน การปรับปรุงสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว 100% พร้อมสนามซ้อม 4 แห่ง และที่พักครบถ้วน โดยจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนวันที่ 13 ส.ค.นี้
รมช.คมนาคม ย้ำให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรระหว่างการแข่งขัน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสนามกลีบบัวและมั่นใจว่าพร้อมจัดศึก “คิงส์คัพ” รวมถึงต่อยอดใช้จัดกีฬาซีเกมส์ในอนาคต