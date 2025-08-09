จันทบุรี- ททท. จันทบุรี ยันสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังเป็นปกติแม้มีการประกาศกฎอัยการศึก แจงกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ชวนมาชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังสดชื่นสวยงามแบบสุดๆ
วันนี้ (9 ส.ค.) นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่หลังมีการประกาศใช้ กฎอัยการศึก ว่าทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติ
พร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นและยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น
และยังบอกอีกว่า หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นเรื่องที่รุนแรง แต่ในความเป็นจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำนาจกับฝ่ายความมั่นคงในการดูแลสถานการณ์เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง หรือการท่องเที่ยวของประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ จ.จันทบุรี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและอบอุ่น
ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ร้านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ตอนนี้จันทบุรีกำลังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และสดชื่นมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะมีความเขียวขจีและสวยงาม อาหารการกินก็มีวัตถุดิบที่สดใหม่และอร่อย อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง
ชวนคนไทยให้กำลังใจผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น
นายศักดิ์สกุล ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เดินทางออกมาให้กำลังใจพี่น้อง ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ รวมถึงการมาท่องเที่ยว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่เสมอ
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ยังคงมุ่งมั่นในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัย