น่าวิตก!ศึกกะเหรี่ยงรบพม่าส่อกระทบหนัก “ทัพกอทูเล”อ้างยึดพื้นที่ส่งแก๊สเมียนมา-ไทย แล้ว 40 กม.

ชายแดนตาก - น่าวิตกกระทบถึงไทยด้วย..สมรภูมิกะเหรี่ยงรบพม่า ล่าสุดทัพกอทูเล-ลูกชายนายพลโบเมียะ อ้างยุดพื้นที่แนวส่งแก๊สเมียนมาเข้าไทยทางชายแดนกาญจน์ฯแล้ว 40 กม. แถมขู่กำลังคิดจะบึ้มทิ้ง-ปิด
วันนี้(9 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกลุ่มต่อต้าน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง ตั้งแต่ชายแดนจังหวัดตาก ไปจนถึงชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และราชบุรี ยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาด้านจังหวัดตาก ไปจนถึงเขตติดต่อด้านจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานว่าชนกลุ่มน้อยสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ทหารเมียนมาได้หลายแห่ง เช่น ชายแดน อ.พบพระ ฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู. ได้ยึดพื้นที่ของทหารเมียนมาไปหลายแห่งแล้ว
คงเหลืออีกจุดเดียวคือ ค่ายทีตาแหล่ อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านวาเล่ย์ใต้ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กม.ทหารกะเหรี่ยงยังคงพยายามที่เข้ายึดพื้นที่ของฝ่ายเมียนมาให้ได้ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดใส่ที่มั่นทหารเมียนมา แม้ว่า ฝ่ายเมียนมาพยายามส่งส่งเครื่องบินYAK-130 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานทีตาแหล่ เพื่อสกัดกั้น-ถล่มฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างหนักก็ตาม
แหล่งข่าวทหารกองทัพกอทูเล หรือKTLA (KAW THOO LEI) ของนายพลซอเนอดาเมียะ บุตรชายนายพลโบเมียะ อดีตประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ที่ไปตั้งกองกำลังกอตูเล มานานร่วม 3 ปีแล้ว โดยมีฐานบัญชาการในพื้นที่ตรงข้าม อ.พบพระ อ.อุ้มผาง จ.ตาก และลงไปถึงทางภาคใต้ของประเทศไทย แจ้งว่า ขณะนี้กองกำลังกอทูเล ได้ครอบครองพื้นที่เส้นทางการส่งท่อก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทเอกชนไทยแห่งหนึ่งที่ไปซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัฐทหารของสภาบริหารทหารเมียนมา และส่งผ่านทางอ.ทองผาภูมิ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี
ล่าสุดขณะนี้ฝ่ายกองกำลังกอทูเลได้ครอบครองพื้นที่ส่วนนี้ไว้ทั้งหมดเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร นับจากชายแดนไทยลึกเข้าไปด้านในเมียนมา
แหล่งข่าวกอทูเล เปิดเผยว่า ฝ่ายกอทูเลกำลังมีการพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไร เช่น อาจจะต้องปิดการส่งแก๊ส หรือ ทำลายเนื่องจากฝ่ายกองกำลังกอทูเล ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์กับส่วนนี้ เหมือนชนกลุ่มน้อยบางฝ่าย ขณะที่ฝ่ายทหารเมียนมาได้ผลประโยชน์ในการนำเงินจากโครงการนี้ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และมาเข่นฆ่าประชาชนของชาวกะเหรี่ยงอีกด้วย