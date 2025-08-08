เมืองพัทยา พร้อมต้อนรับงานเทศกาลดนตรีระดับโลก ปลายปี69

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา พร้อมต้อนรับงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก ปลายปี 69 เผยแม้พื้นที่จัดอยู่เขาไม้แก้ว แต่ก็ไม่ไกลจากเมืองพัทยา เชื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่าล้านคน
จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการจัดงาน Tomorrowland ซึ่งเป็นงาสเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้กำหนดพื้นที่จัดงานคือ “วิสดอม วัลเลย์” ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองพัทยา ที่มีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากมีมอเตอร์เวย์ที่เป็นโครงข่ายคมนาคมหลักของภาคตะวันออกนั้น
วันนี้ (8 ส.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยถึงความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยมีกำหนดเริ่มงานครั้งแรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2569 ว่า เมืองพัทยา ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านจราจร และการดูแลความปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
โดยย้ำว่านี่คือ “โอกาสสำคัญที่จะทำให้พัทยาก้าวขึ้นเป็นเมืองจัดอีเวนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง” เพียงแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากส่วนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จัดงานโดยตรง
นายปรเมศวร์ ยังเผยอีกว่าแม้พื้นที่จัดงานจะไม่ได้อยู่บนชายหาดพัทยาอย่างที่เคยเป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ แต่เมืองพัทยา ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริการอื่น ๆ
“รัฐบาลประเมินว่า ในระยะเวลา 5 ปี จะสามารถสร้างรายได้จากงาน Tomorrowland ได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน” นายกเมืองพัทยากล่าว
โดยเชื่อว่างาน Tomorrowland จะช่วยสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่รายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังรวมถึงการจ้างงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย งานบริการ งานดูแลพื้นที่ และงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างในพื้นที่วิสดอม วัลเลย์ ให้พร้อมรองรับงานระดับโลกอีกด้วย
“ภาคเอกชนเองก็ควรเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้ร่วมกันผลักดัน เมืองพัทยา สู่เมืองอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างแท้จริง” นายกเมืองพัทยา กล่าว